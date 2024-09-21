Угрозы физического вреда в Спрингфилде негативно влияют на финансовые ресурсы города.

Этот вопрос создает значительную финансовую нагрузку на город. Мы смотрим на расходы в размере сотен тысяч долларов, и мы даже не учитывали сверхурочные или контракты, необходимые для обеспечения безопасности и связи. Рю сказал это в недавнем интервью CNN от Бориса Санчеса.

Город оказался в центре внимания из-за опровергнутых теорий заговора, усиленных Дональдом Трампом и его напарником по президентской гонке ДжД Вэнс. Эти теории утверждали, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде занимаются каннибализмом, в частности, поедают домашних животных, таких как кошки и собаки.

В результате город уже неделю сталкивается с потоком угроз взрыва, что привело к закрытию школ, правительственных офисов и магазинов. Хаос потребовал развертывания дополнительных сотрудников правоохранительных органов, в том числе установки башенных камер и размещения сотрудников штата в общественных школах. Эта дополнительная безопасность обходится городу, который уже давно борется с дефицитом бюджета. За последнее десятилетие город значительно сократил финансирование своих полицейских и пожарных служб.

Дэн Тирни, пресс-секретарь губернатора Огайо Майка ДеВайна, сказал CNN, что дополнительные патрульные сотрудники могут не повлечь дополнительных затрат, так как они будут работать и получать зарплату в любом случае.

Официальные лица города Спрингфилда не ответили на запрос о комментариях по дополнительным затратам на безопасность. Однако мэр Рю издал распоряжение, предоставляющее городу временные чрезвычайные полномочия для обеспечения общественной безопасности. Это распоряжение включает упрощенный процесс получения дополнительных контрактов на обеспечение безопасности для защиты сообщества.

При вопросе о возможных судебных действиях или возмещении затрат, понесенных в ходе реагирования на угрозы, комиссар округа Кларк Флакс Вилт сказал, что полный финансовый эффект будет определен по мере урегулирования ситуации, но судебное преследование может не быть целесообразным.

Необходимость финансирования для управления притоком мигрантов

Спрингфилд уже боролся с растущим населением гаитянцев до того, как внимание переключилось на обеспечение безопасности и поддержание работы бизнеса.

Приток людей создал нагрузку на больницы, школы и правоохранительные органы, в частности из-за языкового барьера. Рю сказал CNN, что они уже несколько месяцев просят государственной и федеральной поддержки для покрытия высокой стоимости услуг перевода. Часть из $2,5 миллионов в государственных фондах, недавно объявленных губернатором ДеВайном для помощи Спрингфилду, будет использована на эту цель, согласно офису ДеВайна. Фонды были утверждены для расширения доступа к первичной медицинской помощи для жителей Спрингфилда.

Еще одной проблемой было управление неопытными водителями и снижение вождения в нетрезвом виде, которое ДеВайн связал с гаитянскими иммигрантами. В прошлом году Управление безопасности дорожного движения Огайо провело курсы обучения вождению на креольском гаитянском языке. Планируется провести больше семинаров в этом году.

Однако внимание города не было сосредоточено только на иммиграционных вопросах.

На последнем заседании городской комиссии рассматривались вопросы строительства нового пожарного депо, переименования улиц и получения обновлений по очистке бывшего промышленного полигона отходов недалеко от Спрингфилда. Городской менеджер упомянул необходимость в большем жилье, так как его предложение в настоящее время низкое по сравнению с спросом на все виды жилья.

Полицейская деятельность была приоритетом для официальных лиц Спрингфилда, которые стремятся увеличить полицейский состав до 120 человек. Полицейское управление активно набирает сотрудников, но сталкивается с теми же проблемами, что и другие города США в последние годы.

Мэр Рю выразил надежду, что люди станут больше обращать внимание на то, что может предложить Спрингфилд.

Спрингфилд был значительным центром производства в 1980-х и 1990-х годах, но многие рабочие места сократились, что привело к серьезному экономическому спаду. В статье, опубликованной в The New York Times, губернатор ДеВайн написал о "драматическом притоке" гаитянских мигрантов, которые внесли вклад в возрождение производства и создание рабочих мест в Спрингфилде.

Посещение Трампа может обременить финансы города, считает мэр

Рю посоветовал кандидатам в президенты воздержаться от посещения города, так как считает, что это будет создавать "чрезвычайное бремя" для его финансовых ресурсов.

Комментарии Рю последовали после того, как Трамп объявил, что он посетит Спрингфилд "в течение следующих двух недель". Мэр добавил, что если Трамп изменит свои планы и не посетит Спрингфилд, это будет отправлять сообщение мира городу.

На нескольких интервью Рю предложил, что посещение как Трампа, так и вице-президента Камалы Харрис будет сложным для города.

На мероприятии Национальной ассоциации черных журналистов Харрис выразила сочувствие Спрингфилду, назвав ситуацию "стыдом". Однако ее кампания не объявила никаких планов по посещению Спрингфилда.

Кампании по выборам могут иметь финансовый эффект на местные правительства, так как города часто направляют сотрудников полиции для обеспечения безопасности мероприятий.

Например, мэр Грин-Бей Эрик Дженрих сказал в июле, что президентские кампании задолжали городу более $50,000 за полицию, пожарную службу, общественные работы и дорожные службы во время мероприятий в 2022 и 2016 годах.

"Бережливые жители Грин-Бей верят в то, что они должны выполнять свои финансовые обязательства, и они ожидают, что президентские кандидаты сделают то же самое", - сказал Дженрих в заявлении, выпущенном в июле. "Речь идет о справедливости и финансовой разумности - жители Грин-Бей не должны оплачивать эти расходы".

В свете возможного финансового бремени мэр Рю призвал кандидатов в президенты пересмотреть свои планы посещения Спрингфилда, так как это может еще больше обременить ресурсы города. Из-за увеличения мер безопасности и развертывания правоохранительных органов город сталкивается с дополнительными расходами на управление текущей ситуацией.

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