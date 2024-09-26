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ПолитикаНовостиХДС

Угольник излагает условия для формирования альянсов

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Сахра odpowiedź размышляет над возможностью быть канцлером Германии
Сахра odpowiedź размышляет над возможностью быть канцлером Германии

Угольник излагает условия для формирования альянсов

В ближайшие недели и месяцы коалиции должны сформироваться на основе результатов выборов в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. Фракция, возглавляемая Сахрой Wagenknecht, может сыграть важную роль в этом процессе. Wagenknecht четко обозначила свои незыблемые позиции.

На подкасте для "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Wagenknecht подчеркнула, что соглашение о коалиции для этих земель должно твердо осудить размещение американских ракет средней дальности в Германии. Она также предложила включить пункт, призывающий федеральное правительство прекратить полагаться на военные интервенции и поставки оружия.

Альянс, возглавляемый Wagenknecht, смог получить двузначные числа в трех восточных федеральных землях, что делает их решающими для формирования большинства правительств. В Тюрингии и Саксонии ХДС рассматривает возможность альянса с БСВ, в то время как в Бранденбурге СДПГ делает то же самое. Однако позиция БСВ против поставок оружия Украине, находящейся под атакой России, и против развертывания американских ракет может стать проблемой.

На подкасте FAZ Wagenknecht заявила, что она несомненно будет главным кандидатом БСВ на следующих национальных выборах. Она еще не решила, будет ли она также баллотироваться на пост кандидата в канцлеры, что будет решено ближе к выборам. Весной она намекала на возможность стать кандидатом в канцлеры.

СДПГ и ХДС внимательно следят за требованиями Wagenknecht. В Бранденбурге СДПГ (32) и БСВ (14) вместе контролируют 46 из 88 мест в новом земельном парламенте. БСВ еще не приняла решение о совместном правительстве в Бранденбурге. Ассоциации ХДС в Тюрингии и Саксонии могут потребовать поддержки партии Wagenknecht для формирования совместного правительства.

ХДС в Тюрингии и Саксонии может потребоваться поддержка Левых, возглавляемых Сахрой Wagenknecht, для формирования большинства правительства, учитывая их позицию против поставок оружия Украине и развертывания американских ракет. На подкасте FAZ Wagenknecht также подчеркнула, что соглашение о коалиции в восточных федеральных землях должно осудить размещение американских ракет средней дальности в Германии.

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