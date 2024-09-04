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Уэсли решает уйти из GDL.

 and  Wendy Allen
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Клаус Весэльски освобождает пост федерального председателя в GDL, Марио Рёсс выбран его преемником...
Клаус Весэльски освобождает пост федерального председателя в GDL, Марио Рёсс выбран его преемником на профсоюзных выборах

Профсоюз Водителей Автотранспортных Средств - Уэсли решает уйти из GDL.

С слезами на глазах и стоя аплодируя, многолетний президент профсоюза GDL Клаус Весельский прощался с членами и своей организацией. После 16 лет на посту национального президента и 234 трудовых споров, обернувшихся 12 012 часами забастовок, Весельский оставляет после себя наследие, которое не раз испытывало терпение путешественников. Теперь, в 65 лет, он уходит на пенсию.

Будущее более гладких переговоров о зарплате для пассажиров поездов зависит от нового национального совета GDL, избранного на конференции в Дрездене. Во главе с Марио Райссом, который получил почти 95% голосов делегатов, совет также включает заместителей Ларса Йедината и Кристиана Деккерта.

"Мы планируем работать как команда в будущем", - заявил Райсс после конференции, сигнализируя о конце солитарного характера лидерства Весельского. Хотя структура команды существовала и раньше, Райсс планирует сделать ее более заметной. Кроме того, GDL планирует стать более политически активной и больше вовлекаться в железнодорожную политику. Райсс также пообещал более сдержанный тон, имея в виду знаменитые вспышки гнева Весельского.

Однако примирительный тон GDL не распространился на его собрание. Весельский остается связанным с профсоюзом как почетный президент и уже заявил о своем намерении комментировать будущие переговоры о зарплате с Deutsche Bahn. Кроме того, Весельский обещал поддержать своего преемника, Марио Райсса, в консультативной роли.

GDL остается на курсе столкновения

В своих выступлениях перед делегатами новый президент четко дал понять, что GDL сохранит свою конфронтационную позицию по основным вопросам. "В операции, где работодатель агрессивно нападает на нас и произвольно применяет закон о единстве тарифов, настоящего социального партнерства не может быть", - сказал Райсс, обращаясь к члену правления персонала Bahn Мартину Зейлеру.

Закон о единстве тарифов (TEG) предписывает, что в операциях с двумя конкурирующими профсоюзами применяются только тарифные соглашения более крупного представительства работников. В большинстве операций Bahn это Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Этот закон воспринимается Весельским как основная причина напряженных отношений между GDL, EVG и Deutsche Bahn. "Этот закон разъединяет рабочую силу и сеет беспорядки в операциях", - объяснил Волкер Гeyer, заместитель национального президента German Civil Servants' Association (dbb), на конференции GDL. "Это не закон о единстве тарифов, а закон о разделении тарифов".

Весельский посвятил большую часть своего 16-летнего пребывания в профсоюзе борьбе против TEG, и эта тема тонко влияла на многие из его переговоров о зарплате с железной дорогой. Известный своей прямотой, коренной дрезденец Весельский никогда не колебался, публично критикуя менеджмент Deutsche Bahn или непопулярных политиков.

В течение своего срока в профсоюзе его трудовые споры и затяжные переговоры о зарплате с железной дорогой вызывали раздражение и недовольство у многих путешественников. Министр-президент Саксонии Михаил Креtschmer вспомнил на конференции, что часто смеялся, шутя, что Весельский унаследовал титул "наименее популярного саксонца во всей Германии" от Вальтера Ульбрихта. Он хотел извиниться за эту шутку в ущерб Весельскому. "Но она была воспринята на ура".

Подобные сравнения популярности с бывшими восточногерманскими лидерами, скорее всего, будут избегать новый национальный совет GDL.

Новый национальный совет GDL, возглавляемый Марио Райссом, может столкнуться с трудностями в поддержании более гладких переговоров о зарплате с Deutsche Bahn, учитываяcontinued involvement of Weselsky as an honorary president and his vow to comment on future negotiations.

Despite the new council's conciliatory tone, the Trade union (GDL) remains committed to its confrontational stance on major issues, as expressed by Reiß in his speeches to delegates.

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