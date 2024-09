Профсоюз Водителей Автотранспортных Средств - Уэсли решает уйти из GDL.

С слезами на глазах и стоя аплодируя, многолетний президент профсоюза GDL Клаус Весельский прощался с членами и своей организацией. После 16 лет на посту национального президента и 234 трудовых споров, обернувшихся 12 012 часами забастовок, Весельский оставляет после себя наследие, которое не раз испытывало терпение путешественников. Теперь, в 65 лет, он уходит на пенсию.

Будущее более гладких переговоров о зарплате для пассажиров поездов зависит от нового национального совета GDL, избранного на конференции в Дрездене. Во главе с Марио Райссом, который получил почти 95% голосов делегатов, совет также включает заместителей Ларса Йедината и Кристиана Деккерта.

"Мы планируем работать как команда в будущем", - заявил Райсс после конференции, сигнализируя о конце солитарного характера лидерства Весельского. Хотя структура команды существовала и раньше, Райсс планирует сделать ее более заметной. Кроме того, GDL планирует стать более политически активной и больше вовлекаться в железнодорожную политику. Райсс также пообещал более сдержанный тон, имея в виду знаменитые вспышки гнева Весельского.

Однако примирительный тон GDL не распространился на его собрание. Весельский остается связанным с профсоюзом как почетный президент и уже заявил о своем намерении комментировать будущие переговоры о зарплате с Deutsche Bahn. Кроме того, Весельский обещал поддержать своего преемника, Марио Райсса, в консультативной роли.

GDL остается на курсе столкновения

В своих выступлениях перед делегатами новый президент четко дал понять, что GDL сохранит свою конфронтационную позицию по основным вопросам. "В операции, где работодатель агрессивно нападает на нас и произвольно применяет закон о единстве тарифов, настоящего социального партнерства не может быть", - сказал Райсс, обращаясь к члену правления персонала Bahn Мартину Зейлеру.

Закон о единстве тарифов (TEG) предписывает, что в операциях с двумя конкурирующими профсоюзами применяются только тарифные соглашения более крупного представительства работников. В большинстве операций Bahn это Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Этот закон воспринимается Весельским как основная причина напряженных отношений между GDL, EVG и Deutsche Bahn. "Этот закон разъединяет рабочую силу и сеет беспорядки в операциях", - объяснил Волкер Гeyer, заместитель национального президента German Civil Servants' Association (dbb), на конференции GDL. "Это не закон о единстве тарифов, а закон о разделении тарифов".

Весельский посвятил большую часть своего 16-летнего пребывания в профсоюзе борьбе против TEG, и эта тема тонко влияла на многие из его переговоров о зарплате с железной дорогой. Известный своей прямотой, коренной дрезденец Весельский никогда не колебался, публично критикуя менеджмент Deutsche Bahn или непопулярных политиков.

В течение своего срока в профсоюзе его трудовые споры и затяжные переговоры о зарплате с железной дорогой вызывали раздражение и недовольство у многих путешественников. Министр-президент Саксонии Михаил Креtschmer вспомнил на конференции, что часто смеялся, шутя, что Весельский унаследовал титул "наименее популярного саксонца во всей Германии" от Вальтера Ульбрихта. Он хотел извиниться за эту шутку в ущерб Весельскому. "Но она была воспринята на ура".

Подобные сравнения популярности с бывшими восточногерманскими лидерами, скорее всего, будут избегать новый национальный совет GDL.

