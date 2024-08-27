- Удуохай из Аугсбурга переезжает в Бешиктас, переезжает в Стамбул

Феликс Удокхай переходит из ФК Аугсбург в Бешикташ Стамбул в аренду с опцией выкупа после пяти лет, сыграв 124 матча за клуб Бундеслиги. Переговоры между клубами о сумме трансфера остаются конфиденциальными, как объявил ФКА, с потенциальной общей стоимостью до €7 миллионов.

Удокхай не был включен в состав Аугсбурга на первый матч Бундеслиги против SV Вердер Бремен на прошлых выходных, получив разрешение от клуба на поиск других возможностей.

"Удовлетворительное решение для всех сторон"

"Клуб узнал об этом еще в июне, даже после того, как мы решили продлить наше сотрудничество на еще один сезон", - сказал Удокхай в пресс-релизе ФКА. "Теперь мое пребывание в ФК Аугсбург подошло к концу, и я с благодарностью вспоминаю об этом опыте". Он назвал трансфер "удовлетворительным решением для всех сторон".

"Наши переговоры всегда были конструктивными, и мы работали над созданием взаимовыгодной ситуации", - сказал спортивный директор ФКА Маринко Юрендич. "Прошлым летом Феликс не смог сделать следующий шаг в своей карьере, и мы решили продолжить наше сотрудничество. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча и был надежной опорой нашей команды".

Удокхай носил форму ФК Аугсбург с 2019 года. Ранее он представлял ТSV 1860 Мюнхен и VfL Волфсбург. В 2020 году он был включен в состав национальной сборной под руководством тогдашнего тренера Йоахима Лёва, но так и не сыграл за нее.

После заключения сделки об аренде с опцией выкупа Феликс Удокхай покидает ФК Аугсбург, чтобы присоединиться к Бешикташу Стамбул в поисках нового вызова в футбольной лиге. Взглянув на свое время в ФК Аугсбург, Удокхай называет трансфер "удовлетворительным решением для всех сторон".

Читайте также: