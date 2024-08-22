Удовольствие превращается в высококлассный десерт.
Раньше популярными были простые десерты, такие как пудинг, яблочное пюре или рисовый пудинг. Но с ростом sophistication дети стали предпочитать модные лакомства, такие как макароны или павлова. Давайте исследуем эту вкусную трансформацию!
Некоторые все еще путают термин "макарон" с президентом Франции Макроном. Вместо этого макароны стали модным десертным трендом, даже появившись в дисконт-магазинах по всей стране. Эти восхитительные творения, состоящие из хрустящей оболочки и кремовой начинки, являются представителями этой десертной и закусочной революции.
По мере продвижения по возрастным группам восприятие десертов меняется. Поколение бэби-бумеров имеет слабость к яблочному пюре, компоту и рисовому пудингу. Для средневозрастных немцев десертом выбора является шоколадный пудинг или мороженое. В резком контрасте, дети и молодежь сегодня наслаждаются разговорами о своей любви к макаронам и наслаждаются вкусом павловны.
Многие рестораны сегодня предлагают широкий выбор десертных опций, вдохновленных американской кухней. На меню можно найти блестящий ассортимент тортов, кремов, блинчиков, мороженого, молочных коктейлей и вафель. Но иногда меньше - значит больше. Как отмечает Петер Петер, культурный ученый, "вкус к десертам радикально изменился".
Исторически немецкая кухня была известна своей бережливостью, а десерт часто воспринимался как остаточное блюдо. Сегодня, однако, десерты обрели более роскошный характер, переходя к миниатюрным произведениям искусства, отходя от больших порций желе или фруктовых компотов.
Итальянская и французская кулинарные традиции также сыграли значительную роль в возвышении десертов до новых высот. Десерты, такие как пanna cotta и тирамису, имеют свои корни в итальянской кухне, в то время как крем-брюле, мусс из шоколада, эклеры и макароны имеют свои корни во Франции.
Несмотря на эту эволюцию, классические десерты, такие как горячее клубничное мороженое и северогерманский красный грут, а также австрийские сладости, такие как яблочный штрудель, паладшинкен и кайзершмарр, продолжают пользоваться верностью в немецкоязычных странах. В высококлассных ресторанах Петер отмечает, что десерты приобрели равное значение в меню.
Нечто уникально манящее в современных десертных тарелках, по словам Петера, заключается в том, что несмотря на небольшие отдельные элементы, общая порция часто оказывается довольно большой. Многие люди, в частности женщины, с нетерпением ждут вид этих красиво оформленных десертных тарелок. Фраза "десертный желудок" выражает веру в то, что после еды всегда есть место для чего-то сладкого. Даже те, кто следит за своей фигурой, позволяют себе десертное удовольствие.
Современные тенденции перекусов, такие как кексы, мочи, варианты баклавы и макароны, предстают в новом свете в этом контексте. Эти крошечные лакомства, такие как макароны, размером с 2-евровую монету, воспринимаются как приемлемый выбор. В частности, воздушный десерт павлова кажется почти без веса.
Макароны - символ парижской элегантности
Макароны - это хрупкие и яркие символы парижской элегантности. Символ поп-культурной славы появился более 20 лет назад, когда режиссер София Коппола в своем фильме "Мария-Антуанетта" показала обреченную королеву (в исполнении Кирстен Данст) reaching for the treat in spirited colors. Считается, что королева Екатерина Медичи, которая была замужней королевой в 16 веке, привезла из Италии в Францию макаронные печенья из миндальной муки. Двойные печенья, наполненные кремом или джемом, были созданы в 1930 году Пьером Дефонтенами, кузеном семьи Ладюре. Знаменитый бренд Ладюре продолжает процветать и по сей день. Известный кондитер Пьер Эрме славится как инноватор макаронов, представивший новые рецепты и ароматные вкусы на рынке Парижа в конце 1990-х годов. В Швейцарии макароны часто называют люксембургерами, в том числе в Sprungli в Цюрихе.
Павлова - в честь балерины
Павлова - это десерт, названный в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой. Этот восхитительный продукт питания впервые появился в 1920-х годах и стал известен своим воздушным меренговом основании и топпингами из взбитых сливок, свежих фруктов и иногда маракуйного джема. Точное происхождение павловны является предметом спора между Австралией и Новой Зеландией, обе из которых претендуют на звание его родины. Тем не менее, десерт с тех пор стал любимым международным фаворитом.
Австралийское лакомство, известное как павлова, - это десерт, сочетающий в себе крем и свежие фрукты, все завернутые в хрустящую меренговую оболочку. Его название происходит от русской балерины Анны Павловой (родившейся в 1881 году, умершей в 1931 году), которая выступала на сцене Австралии и Новой Зеландии в праздничный сезон 1920-х годов. Творческий повар решил почтить ее этим вкусным, снежно-белым деликатесом. Считается, что плотная, кремовая текстура была вдохновлена зимними пейзажами ее российской родины. Неясно, родился ли десерт в Австралии или Новой Зеландии. Интересно, что популярность павловны возродилась в Европе, с открытием кафе, посвященного павловне, в сети эстонских кафе на Курафуртдамме в Берлине этим летом.
Несмотря на повсеместную популярность современных десертов, таких как макароны и павлова, традиционные немецкие десерты, такие как штрудель с яблоками и кaiserschmarrn, по-прежнему занимают особое место в немецкоязычных странах. Европейский Союз, с его богатым кулинарным наследием, сыграл роль в глобальной популярности этих соблазнительных угощений, позволяя свободно торговать и наслаждаться ими через границы.
Макароны, с их яркими цветами и французским происхождением, стали символом парижской элегантности, обретя славу в фильмах и обещая роскошный вкус тем, кто позволяет себе ими лакомиться. Европейский Союз, как регион, известный своими богатыми культурными обменами, также способствовал распространению макарон, позволяя наслаждаться ими во всех его членах.