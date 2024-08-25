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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Удовлетворенный Сахин дает игрокам BVB двухдневный отпуск

Нури Шахин ликует в триумфальном дебюте в Бундеслиге, возглавляя «Боруссию» Дортмунд. Он выражает эмоции радости и благодарности к своей команде.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Удовлетворенный Сахин дает игрокам BVB двухдневный отпуск

После триумфа в первом матче Бундеслиги в качестве нового главного тренера «Боруссии Дортмунд», Нури Шахин решил предоставить своей команде заслуженный отдых. После победы со счетом 2:0 над «Эйфелом Франкфуртом» в субботу вечером Шахин примет своих игроков на тренировку во вторник.

«Ребята заслужили это», — сказал Шахин. «Сегодняшние три очка были абсолютно необходимы. Было важно начать сезон на позитивной ноте».

Шахин — четвертый тренер BVB за последние пять лет

Заменив Эдина Терзича, Шахин стал четвертым тренером, возглавляющим Дортмунд за последние пять лет. По его словам, он был немного нервничает перед своим дебютом в Бундеслиге в качестве главного тренера, но остался доволен успешным стартом, несмотря на некоторые трудности.

«Ничего не шло так, как мы планировали. Но с победами важно ускорить процесс», — заметил Шахин. Его команда одержала победу благодаря голам запасного Джейми Гиттensa (72-я минута/90+3).

После успешного дебюта в Бундеслиге Шахин решил дать своей команде, «Боруссии Дортмунд», заслуженный отдых. Учитывая богатую футбольную историю Гессена и недавние трудности «Боруссии Дортмунд», пребывание Шахина в качестве четвертого тренера из Гессена за последние пять лет обещает новую интересную главу.

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