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"Удовлетворение в Союзе": Доквилл Вильгельмсбурга

В ближайшую пятницу, Алиса Файбиан Лоу, The Vaccines, Ashnikko и Bilderbuch выступят на фестивале, развлекаясь перед захватывающим промышленным пейзажем в Хамбурге-Вильгельмсбурге.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

- "Удовлетворение в Союзе": Доквилл Вильгельмсбурга

Как солнце начинает садиться, знаменитая группа Bilderbuch занимает центральную сцену в зоне "Воршот", собирая толпу, полную энтузиазма, чтобы насладиться австрийским коллективом. Вокалист Мориц Эрнст подбадривает толпу, говоря: "Давайте просто хорошо проведем время вместе сегодня". Эта гармоничная атмосфера царит на фестивале MS Dockville в Гамбурге-Вильгельмсбурге с момента его основания в 2007 году.

Настроение прекрасное. Очаровательные индустриальные пейзажи переливаются под цветочным видеодисплеем позже в ночи. Дневной дождь проходит, приветствуя множество посетителей, наслаждающихся началом поп- и арт-фестиваля MS Dockville в Гамбурге-Вильгельмсбурге в теплый вечер поздним летом. К концу первого дня на обширной территории собралось 18 000 человек. К воскресенью ожидается более 55 000 гостей.

Люди переходят между основными сценами Großschot, Vorschot и Maschinenraum, наслаждаясь всем, от 60-х рок-н-ролла до электро-попа и хип-хопа.

Певица и автор песен Алиса Фейт Лу открывает вечер своими искренними песнями, извиняясь за свои мрачные мимические гримасы из-за мучительной боли в спине. Британская группа The Vaccines украшает сцену цветами и заставляет толпу раскачиваться своей энергичной музыкой в стиле 60-х. Эта коллективная радость превращает MS Dockville в мимолетную утопию.

С футуристическим видом американская певица Ашникко, базирующаяся в Лондоне, выходит на сцену, как будто только что вышла из видеоигры. Она представляет визуально потрясающее шоу с экспериментальным электро-попом. Она поет о пустынях и нехватке воды, рапя "Ты делаешь меня больной!" и мощно танцуя рядом с двумя танцорами на сцене и декорациях, напоминающими жидкие растения.

MS Dockville выходит за рамки музыки, демонстрируя искусство. По словам пресс-секретаря Ейке Эберхарда, доля немузыкальных вкладов снова увеличилась в этом году. Во время экскурсий по территории можно обнаружить десять эксклюзивных новых уличных произведений искусства, специально созданных для фестиваля.

Например, сложная деревянная конструкция "Искусство, которое вызовет у вас головную боль, но в хорошем смысле" художника Латтемит. Она ярко освещена позже в ночи. "Рада видеть вас здесь" - написано на большом билборде художника Finallyfoundagoodusername. И этот оптимистичный тон идеально сочетается с непринужденной атмосферой фестиваля.

Посетители, многие из которых живут на территории в лагерях, занимаются шелкографией, чтением или выступлениями индийских танцев в течение дня. Различные DJs держат танцполы, погруженные в яркие огни и окруженные зеленью, в движении всю ночь напролет.

К воскресенью более 140 музыкантов, групп и DJs выступают на около дюжины сцен, в том числе техно-духовой оркестр Meute, певица и автор песен Зое Виз и рэпер Дисастар.

Фестиваль MS Dockville, известный своим смешением музыки и искусства, предлагает разнообразные произведения уличного искусства. Посетители могут открыть для себя десять новых произведений, специально созданных для этого события, таких как освещенное "Искусство, которое вызовет у вас головную боль, но в хорошем смысле" Латтемита.

Искусство также играет важную роль в дневных мероприятиях, с мастер-классами по шелкографии, чтениями и выступлениями индийских танцев для посетителей фестиваля.

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