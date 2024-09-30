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Удо Юргенс не имел амбиций стать известной поп-звездой.

 and  Elizabeth Wells
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Легендарный музыкант Удо Юргенс ушёл, оставив необъятное наследие известных композиций, выходящих...
Легендарный музыкант Удо Юргенс ушёл, оставив необъятное наследие известных композиций, выходящих далеко за рамки просто популярных мелодий.

Удо Юргенс не имел амбиций стать известной поп-звездой.

Всю свою музыкальную карьеру Удо Юргенса часто называли шлягерным певцом, но его обширный каталог хитов опровергал это определение, демонстрируя широкий спектр музыкальных стилей. Трудно представить, какие еще музыкальные территории он мог бы исследовать, если бы он был среди нас сегодня, празднуя свой 90-й день рождения.

Музыкальные предпочтения Юргенса выходили за рамки простого развлечения. В течение десятилетий он формировал индустрию немецкоязычной музыки, вплетая в свои хиты актуальные политические темы и популярные музыкальные тренды. Его дети, Джон и Дженни Юргенс, подтверждают это. 30 сентября он должен был отметить свой 90-й день рождения.

"Он не хотел быть устаревшим или старомодным", - говорит Джон Юргенс в 60 лет. "Папа знакомил нас с более прогрессивной музыкой - рок-группами и самой дикой музыкой", - вспоминает он с теплотой. Его младшая сестра Дженни соглашается, добавляя: "Мы все были очень свободными".

Юргенс родился как Юрген Удо Бокельманн в Кlagenfurt, Австрия. Он скончался в своем швейцарском приемном городе в декабре 2014 года. Его наследие включает более 1000 сочиненных песен, множество хитов и более 100 миллионов проданных записей.

Дебютный сингл в 1956 году

Его дебютный сингл "Es waren weiße Chrysanthemen" 1956 года оставался твердо в жанре шлягера, но к концу 1960-х годов Юргенс обрел независимость как songwriter с хитами, такими как "Siebzehn Jahr, blondes Haar" и "Merci Chérie" на конкурсе песни Евровидение.

"Он всегда хотел отличаться от образа шлягерного певца", - говорит Дженни Юргенс. Этот ярлык часто раздражал его.

В честь его 90-летия выйдет сборник "Udo 90", который будет включать песни, указывающие на современные влияния. "Immer wieder geht die Sonne auf" (1967) имеет сходство с популярным звучанием Beach Boys, а "Deine Einsamkeit" (1970) отдает дань только что выпущенному альбому Simon and Garfunkel.

Неудачный поп-эксперимент

Тем не менее, музыкальная смелость певца имела свои пределы. В 1981 году Юргенс выпустил англоязычный альбом "Leave A Little Love" в США, пытаясь завоевать поп-аудиторию. Его дети нашли это любопытным. "Но это не сработало так, как планировалось", - признается Дженни Юргенс о прохладном приеме альбома.

Юргенс также писал песни, выходящие за рамки поверхностных шлягерных текстов. В "Lieb Vaterland" он затронул социальные проблемы, в том числе положение социально незащищенных. Он тонко обращался к вопросам окружающей среды, политических убийств, алкоголизма и миграции в других песнях с помощью юмора или чувственности.

"Папа имел талант к деликатному обращению с чувствительными темами в своей легкой музыке, часто с подмигиванием", - говорит Дженни Юргенс.

Скандал "Aber bitte mit Sahne"

Музыка Юргенса была отмечена как критикой, так и самоиронией, особенно когда речь заходила о его образе плейбоя. "Он точно знал, кто он, и его кредо было двигаться вперед", - говорит Дженни Юргенс, предпочитая не вдаваться в подробности отношений своего отца с женщинами.

Братья не обращают внимания на шум вокруг классики Юргенса "Пожалуйста, с кремом". В прошлом году слово "Mohrenkopf" в тексте было заменено на "Schokokuss" для шоу Джованни Зареллы на ZDF, что вызвало критику в комментариях в Интернете.

"Я думаю, его можно изменить", - говорит Джон Юргенс. "Я не вижу, в чем проблема - это не шедевр, просто сатирический текст Эккарта Хахфельда". Дженни Юргенс предпочла бы сохранить оригинальный текст, но соглашается с братом, что термин "Mohrenkopf" теперь считается недопустимым.

Удо Юргенс живет после смерти

Вместо того чтобы пережевывать скандалы, братья предпочитают говорить о недавно обнаруженной и изданной песне Юргенса "Als ich fortging". "Это потрясающая баллада", - говорит Джон Юргенс о песне, которая набрала более 300 000 просмотров на YouTube в течение нескольких дней благодаря своей цифровой трансформации.

Песня десятилетиями лежала в архиве в виде демоверсии. Голос Удо Юргенса был извлечен из старой записи с помощью искусственного интеллекта, и трек получил новое инструментальное сопровождение.

Юргенс продолжает очаровывать аудиторию даже после своей смерти, как показывает тур "Da Capo Udo Jürgens", который начнется в ноябре. На этих шоу записи концертов Юргенса проецируются на LED-экран, а живая группа обеспечивает музыкальное сопровождение. Джон Юргенс не хочет видеть своего отца в виде цифрового аватара на сцене в будущем, даже в виде hologram, как это делает культовая группа Abba. "Меня это пугает", - признается он.

"Дженни Юргенс также разделяет музыкальные влияния своего отца, упоминая, что он знакомил их с прогрессивными рок-группами и другими жанрами, показывая свое желание выйти за рамки ограничений шлягерной музыки".

"Ближайший компиляционный альбом "Удо 90" будет представлять музыку Юргена, которая указывает на современные влияния, например, "Immer wieder geht die Sonne auf" (1967), который имеет сильное сходство с звучанием Beach Boys."

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