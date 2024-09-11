Удивительные видео с террористических коридоров, вызывающие тревогу в Израиле.

Следуя за выпуском военного видео из сектора Газа, требования заключить сделку между Израилем и ХАМАСом для освобождения оставленных заложников набирают силу. Тысячи людей вышли на митинг в Тель-Авиве, призывая разрешить ситуацию с освобождением похищенных лиц. Ранее армия Израиля опубликовала кадры туннеля в секторе Газа, якобы использовавшегося для содержания и убийства шести заложников. Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа, посредничаемые США, Египтом и Катаром, буксуют уже месяцы.

Одновременно США призывают израильские силовые структуры внести "значительные изменения" в тактическую стратегию на Западном берегу. Это требование последовало после смерти американского гражданина во время протестов. Израильская армия признала свою ответственность за смерть про-палестинского активиста на прошлой неделе, сославшись на инцидент со случайной стрельбой.

Видео раскрывает жестокие условия в туннеле для заложников

В опубликованном военном видео представитель Израиля Даниэль Хагари описывает мрачные обстоятельства туннеля, из которого были извлечены тела шести заложников в начале сентября. Вход в туннель находится в детской комнате и ведет вниз по лестницам на глубину 20 метров, как сказал Хагари. Он стоит в сильно поврежденной комнате с еще видимыми на стенах мультяшными фигурами. Узкий, низкий туннель простирается примерно на 120 метров и заканчивается железной дверью. "Здесь содержались и были убиты заложники", - говорит Хагари в видеоролике продолжительностью около 3,5 минут.

Военный спикер демонстрирует изъятые предметы - магазины с патронами, батареи, версии Корана ХАМАСа, шахматную доску и предметы одежды. "Вот их пятна", - говорит Хагари, указывая на большие темные пятна на полу туннеля. "Они были здесь, неделями и месяцами, в этом туннеле без кислорода, не могли стоять прямо". Сейчас в плену у ХАМАСа находятся 101 заложник, из которых 51, по сообщениям, все еще живы и содержатся в подобных туннелях.

Родственники шокированы видео

В заявлении от имени Форума родственников было сказано, что видео шокирующее. Оставшиеся в плену заложники испытывают невообразимые страдания. "Каждый проходящий день представляет риск для их жизни, балансируя на краю", - сказано в нем. Во время протестов за сделку с ХАМАСом отец погибшего заложника сказал: "Принцип спасения жизни превыше всего". Он присоединился к крикам 101 семьи заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, как сообщает "Хаарец".

После смерти активиста с двойным американо-турецким гражданством на Западном берегу госсекретарь США Энтони Блинкен призвал израильскую армию внести "значительные изменения" в свой подход, в том числе изменения правил применения оружия. Министр обороны США Ллойд Остин также призвал своего израильского коллегу Йоава Галанта в телефонном звонке пересмотреть правила применения оружия израильской армией на Западном берегу.

"Мы неоднократно получали сообщения о том, что силовые структуры закрывают глаза на насилие со стороны экстремистских поселенцев против палестинцев. Мы видели сообщения о непропорциональном насилии со стороны израильских силовых структур против палестинцев, и теперь у нас есть второй американский гражданин, убитый израильскими силовыми структурами. Это неприемлемо", - сказал Блинкен в Лондоне.

Трампу и Харрис не хватает согласия по политике на Ближнем Востоке

Израильская армия выразила сожаление по поводу смерти активиста и проводит расследование инцидента. Огонь солдат был направлен на главного зачинщика насильственных протестов. Президент США Джо Байден, как сообщают репортеры, сказал: "Кажется, это была ошибка". Женщину случайно взяли в прицел.

Во время первого теледебата между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис израильско-палестинский конфликт был одной из тем для обсуждения. "Если бы она была президентом, я бы подумал, что Израиль не просуществует и двух лет", - сказал Трамп о своей сопернице-демократке. "Она ненавидит Израиль, и в своем причудливом стиле - арабское население, потому что все рухнет".

На дебатах Харрис осудила резню, в которой погибли около 1200 человек, совершенную ХАМАСом и другими террористами в Израиле 7 октября, что спровоцировало войну в Газе. Она вновь подтвердила право Израиля на самооборону, но также выразила озабоченность по поводу гибели многих невинных палестинцев, в том числе детей и женщин, во время войны в Газе. "Эта война должна закончиться", - сказала Харрис. Необходимы перемирие и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСом. Харрис выступает за двухгосударственное решение, гарантирующее безопасность и для израильтян, и для палестинцев. Война в Газе является одним из основных вопросов в избирательной кампании в США, вызывая жесткую критику военных действий Израиля из-за положения гражданского населения в секторе Газа и высокого числа жертв среди гражданского населения.

В свете шокирующих условий, показанных в военном видео, призывы прекратить "войну с Израилем" и начать переговоры об освобождении всех заложников усиливаются. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично потребовал "значительных изменений" в тактическом подходе Израиля, подчеркивая необходимость защиты невинных жизней на Западном берегу.

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