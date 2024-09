Удивительные результаты из Брюсселя: невозможно употреблять абзацы

В разгар жарких дискуссий в Германии об иммиграции был упущен из виду другой вопрос: как снова оживить нашу экономику.

На этой неделе, пока коалиция и оппозиция Германии ведут ожесточенную борьбу вокруг иммиграции в Берлине, мост под названием Карола, расположенный в 195 километрах к югу, достигает предела прочности и частично обрушивается.

Как и любое событие в напряженный момент, обломки обрушившегося моста Карола в Дрездене сразу же используются в качестве боеприпасов между политическими оппонентами. Легкомысленные интерпретации винят исход выборов в Саксонии - разве не все чувствовали себя немного разбитыми в последнее время? Серьезные дискуссии пытаются возродить дебаты о долговом тормозе.

Лидер фракции "Зеленых" Катарина Дрёге утверждает, что "приверженность долговому тормозу" фактически привела к обрушению моста. Для немецкой инфраструктуры требуется более полутриллиона евро, сумму, которую коалиция "синего-желто-зеленого" света не может себе позволить в настоящее время. Однако министр транспорта FDP Волкер Виссинг заявляет, что Карола - местная проблема, а не федеральная, и поэтому не имеет ничего общего с долговым тормозом. Пока затяжная ситуация.

Критика итальянца

Между тем, в тени высылки иностранцев другой вопрос рухнул на этой неделе: вера Европы в счастье через регулирование. Марио Драги представил свой отчет о конкурентоспособности ЕС в Брюсселе, над которым он работал годы и который занимает почти 70 страниц.

Отчет содержал достаточно топлива для распада и долговых проблем, которые были поручены президенту Комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Драги должен был выявить инвестиционные пробелы, и он показал, что теперь должно быть совместно инвестировано 800 миллиардов евро членами ЕС - с "совместно" как ключевое слово. Мнения Драги в Брюсселе имеют вес, исходя из его времени в качестве главы Европейского центрального банка в период, когда банковская система была в таком же плачевном состоянии, как и мосты в Дрездене, и как недавний премьер-министр Италии.

Экономист Драghi также опроверг популярный миф ЕС, заявив, что нельзя создать процветающую экономическую зону с тщательно настроенными параграфами и строгим регулированием. Вместо этого Драghi заявил, что регулирование является препятствием, особенно для технологических компаний.

Он критиковал ЕС за наличие около 100 технологических законов и более 270 регулирующих органов, активных во всех членах ЕС в секторе цифровых сетей, и утверждал, что это избыточное регулирование благоприятствует крупным корпорациям и иностранным корпорациям, в то время как оно подавляет более мелкие. Драghi даже диагностировал определенную гипоксию в ЕС: "Мы заявляем, что продвигаем инновации, но продолжаем накладывать регуляторные бремени на европейские компании", - сказал он. ЕС должен отступить там, где это возможно, и регулировать только то, что необходимо на уровне ЕС.

Этот отчет из Брюсселя действительно шокирующий - все же не едят параграфы!

Мы не слышали этого раньше. Напротив, бюрократы и политики Брюсселя гордятся своей способностью создавать сложные, подробные и запутанные регулирования. Чем более запутанным, обширным, словообразным и осторожным является регулирование, тем больше оно производит агентств, чиновников и заинтересованных лиц, и тем больше оно привлекает НПО, think-tanks и профессоров, тем лучше оно кажется. Политики и их помощники гордо говорят о своих ночных бдениях над горами бумаг с сотнями соображений и бесчисленными делегированными правовыми актами.

Когда ЕС recently announced a hastily put-together AI regulation, outgoing and incoming Commission President Ursula von der Leyen (CDU) actually called this mess "a blueprint" for the whole planet to follow. Instead, recently, the European AI hopeful Aleph Alpha's dream of competing with ChatGPT using its own language model was shattered - game over.

Even though AI products will remain unaffected, the economic future of every country depends significantly on how well it can boost its productivity with AI. Regrettably, many German companies still shy away from the strongest applications because data protection officers are hovering over them. And it's about to get even scarier, as AI commissioners will soon be joining them. If technology fails, we can always open a shop for concerns and objections.

Когда мы finally скажем: "Речь идет об экономике, идиот"?

До сих пор обрушение мостов и экономические ошибки не привели нас к разговору об экономике, кроме как о долговом тормозе. Зачем бы мы стали, почти каждый опрос показывает, что немцы боятся миграции больше всего. Давайте просто продолжим говорить об этом, даже если это просто для того, чтобы держать подальше ультраправых экстремистов - мизантропический способ ксенофобии.

Регулирование миграции не решит проблему ультраправых экстремистов. Вместо этого твердое обещание, что дела пойдут лучше для нас когда-нибудь, является краеугольным камнем любой эффективной антипопулистской политики, а не подражание ксенофобии. Не спокойно отмахиваться от иностранцев, которые оказались в поле зрения нескольких нападавших с ножами, приведет к экономическому или политическому успеху.

Для предвыборной кампании в Бундестаг можно только надеяться, что вопрос миграции как-то разрешится к 2025 году, одним или другим образом. Берлин, похоже, не движется в этом направлении. ХДС хочет сохранить вопрос миграции, просто чтобы держать его подальше от ультраправых экстремистов, и саботирует переговоры с коалицией "синего-желто-зеленого" света. Коалиция "синего-желто-зеленого" света, в свою очередь, не может позволить себе объявить чрезвычайное положение из-за миграции в соответствии с законом ЕС - это было бы политическим самоубийством и хождение по тонкому льду.

Вопрос по-прежнему остается горячим. Не так давно Нидерланды объявили чрезвычайное положение, чего добивалась коалиция от канцлера, и, возможно, другие страны ЕС последуют их примеру. Такое проявление "солидарности" было бы тем, что Драghi himself envisioned for a competitive Europe.

Если в 2025 году мы все еще жарко спорим об иммиграции, не стоит упускать из виду один факт: Карола не пала жертвой большого числа украинцев, афганцев и сирийцев на мосту.





