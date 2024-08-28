- "Удивительно взволнован": Реддманн ожидает бывшего коллегу Андриха

Сорен Реддеманн рад снова встретиться с Робертом Андрихом, восхищаясь успехами немецкого футболиста национальной команды. Защитник готовится встретиться с "FC Carl Zeiss Jena" сегодня в 6:00 вечера, транслируемой на ZDF и Sky, в первом раунде Кубка Германии против двукратных победителей "Bayer Leverkusen". Там Андрих является ключевым игроком, и они играли вместе в третий лиге за "SV Wehen Wiesbaden" шесть лет назад.

Реддеманн выразил свое восхищение, сказав: "Очень впечатляет, как он продвинулся". После их времени вместе в Хайденхайме, Унионе Берлин и Леверкузене он продолжил: "Отлично снова увидеть его".

Андрих и Реддеманн, на разных путях

Во время сезона 2017/18 оба играли за Висбаден. Гессенцы едва не попали в плей-офф по выбыванию, заняв четвертое место в третьем лиге. Андрих перешел в Хайденхайм, в то время как Реддеманн остался и вывел SVWW через выбывание в следующем сезоне. Когда Андрих потерял место во второй половине, он присоединился к "Chemnitzer FC".

Реддеманн в конечном итоге нашел свой путь в "Hallescher FC" и "VfB Lübeck", что привело его в Йену. Хороший старт сезона, с пятью победами подряд, укрепил уверенность команды, и они хотят продемонстрировать это против Леверкузена. "Я думаю, мы должны подойти к этому с некоторой уверенностью в себе и верой в себя", - сказал Реддеманн. "Посмотрим, куда это нас приведет".

Возможность Вайнхауэра

Эрику Вайнхауэру предстоит забить первый гол Кубка Германии против Леверкузена, так как команда ранее проигрывала 0:2 в 1992 году и 0:4 в 2012 году. 23-летний Вайнхауэр лидирует в Regionalliga Nordost с десятью голами в пяти играх. "Посмотрим, что возможно", - сказал Вайнхауэр, подчеркивая свой энтузиазм по поводу необычной встречи: "А затем посмотрим, что произойдет".

Йена - команда, за которую сейчас играет Реддеманн, показывающая отличную форму с пятью победами подряд. После своего повышения через выбывание с SVWW Реддеманн нашел свой путь в Йену.

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