Удивительно, но Джуль Нимейер вызывает волны на Открытом чемпионате США.

Воодушевленная Юле Нiemeier начинает US Open триумфом, обыграв украинку Даяну Ястремскую, полуфиналистку Australian Open, со счетом 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 в напряженном матче. Благодаря этой победе, она второй раз с 2022 года пробивается во второй раунд последнего в году турнира Большого шлема. Встреча продолжалась более трех часов.

Стоящая 101-я ракетка мира Юле Нiemeier непрерывно боролась с жарой в 30 градусов, прикладывая к себе пакеты со льдом во время перерывов. Несмотря на то, что Ястремская, занимающая 32-е место, получила медицинскую помощь на спине после второго сета, она признала поражение. В 2022 году Нiemeier достигла четвертьфинала на Уимблдоне и 1/16 финала на US Open, но затем ее рейтинг резко упал, и она даже не смогла пройти квалификацию на турнир в Нью-Йорке в прошлом году.

Между тем, карьера Доминика Тима на US Open подошла к концу. Бывший чемпион этого турнира простился с публикой, уходя со сцены с гордостью и грустью. В возрасте 30 лет, готовясь к завершению карьеры в этом сезоне, он потерпел поражение от местного фаворита и semifinalиста прошлого года Бена Шелтона со счетом 4:6, 2:6, 2:6.

Тим поблагодарил зрителей за поддержку и вспомнил свой первый турнир здесь, 10 лет назад. Ему снова представился шанс выступить на престижной арене Arthur Ashe Stadium, вмещающей более 23 000 зрителей. Однако он не смог повторить свои прежние выдающиеся выступления.

После серьезной травмы в 2021 году Тиму пришлось сделать длительный перерыв, и он не смог восстановить форму. В этом году он получил wildcard и принял участие в турнире в Нью-Йорке.

Победа Юле Нiemeier на US Open может вдохновить других молодых спортсменов на достижение успеха. Несмотря на прощальный матч Тима, турнир продолжает демонстрировать талант и упорство своих участников.

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