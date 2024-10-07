Удивительно низкий уровень безработицы в Соединенных Штатах

Рынок труда США продемонстрировал неожиданную силу, ослабив ожидания агрессивных повышений процентных ставок Федеральной резервной системой. В сентябре было добавлено 254 000 рабочих мест, существенно превзойдя прогнозы, согласно данным правительства, не учитывающим сельскохозяйственный сектор. Экономисты ожидали 140 000 рабочих мест, пересмотренных с 159 000 (изначально 142 000) в предыдущем месяце. Ставка безработицы, рассчитанная независимо, слегка снизилась до 4,1% в сентябре.

Многие участники рынка сделали вывод из этих цифр, что Федеральная резервная система может занять более осторожную позицию после последнего повышения ставки. Теперь участники рынка прогнозируют шаги в четверть процента на заседаниях по ставкам в ноябре и декабре вместо более крупного снижения, которое ожидалось до выхода данных по занятости.

Дженс Клатт, аналитик онлайн-брокера XTB, предположил, что дискуссия о "гигантском снижении ставки" на 50 базисных пунктов к концу года, возможно, уже утихла, учитывая эти цифры. Бастиан Хepperle, экономист приватбанка Hauck Aufhäuser Lampe, предложил, что озабоченность Федеральной резервной системы по поводу рынка труда, возможно, была преувеличена: "В таком случае, нет необходимости спешить с крупными повышениями ставок".

После завершения цикла повышения ставок ФРС снизила ключевую ставку на полпроцента до 4,75-5,0%. Председатель ФРС Джером Пауэлл ожидает еще два снижения ставки на полпроцента в каждом, если экономика будет развиваться так, как ожидается. Ежемесячный рост занятости примерно на 100 000 считается достаточным для удовлетворения растущего населения трудоспособного возраста в США.

Томас Гитцель, главный экономист банка VP Bank в Лихтенштейне, отметил, что более низкий рост занятости ожидался из-за неблагоприятных условий в сентябре, в том числе из-за забастовки докеров на Восточном побережье и воздействия урагана Хеллен на некоторые регионы. Достижение рынком труда более 200 000 новых рабочих мест стало поэтому еще более примечательным.

Эксперт Helaba: рост зарплат остается "очень прочным"

Центральный банк, ответственный за поддержание ценовой стабильности и полной занятости, внимательно следит за данными о занятости и росте зарплат, чтобы оценить инфляционные давления. Средние часовые заработки выросли на 0,4% в сентябре, пересмотренные с 0,5% в августе. Год к году это составило рост на 4,0%, по сравнению с 3,9% в августе. Эксперты ожидали годовое увеличение на 3,8%. Ральф Умлауф, эксперт Helaba, описал рост зарплат в США как "очень прочный", что привело к значительному снижению оптимистичных ожиданий по поводу снижения ставок ФРС.

Отчет о рынке труда был положительно воспринят инвесторами на фондовом рынке. DAX и EuroStoxx50 выросли примерно на 1% каждый, а индекс доллара вырос на половину процента после отчета, который ранее показывал лишь незначительный рост. Однако золото и евро снизились примерно на половину процента каждый, и инвесторы также продавали государственные облигации, что привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций США примерно на 0,074% с около 0,07%.

В свете неожиданной силы рынка труда США может произойти смена политики Федеральной резервной системы по ставкам. Участники рынка теперь ожидают повышения ставок на четверть процента на заседаниях в ноябре и декабре, а не более крупные снижения, которые они ожидали ранее.

Сильные данные по рынку труда, в том числе добавление 254 000 рабочих мест и снижение ставки безработицы, заставили экспертов усомниться в озабоченности Федеральной резервной системы по поводу рынка труда и, возможно, снизить ожидания по поводу агрессивных повышений ставок.

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