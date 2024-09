Будущие выборы в Саксонии и Тюрингии - "Удержать целостность демократии" и подсказки по поводу общественных мероприятий по голосованию

Для политического аналитика Вольфганга Мунно из Ростока результаты выборов в Тюрингии и Саксонии не являются просто отражением временных настроений. "У меня серьезные опасения за демократию в Германии", - сказал он агентству "Дойче Прессе-Агентур". Это свидетельствует "о фундаментальной критике и отказе от демократии и либеральной, многообразной демократии значительными частями населения, в частности, в восточной Германии".

По словам Ларса Шварца, главы ассоциации работодателей в Мекленбурге-Передней Померании, результаты выборов также обусловлены способом общения партий друг с другом. "Бесконечная игра в обвинения между устоявшимися партиями никому не служит. В первую очередь нашей демократии и нашему международному имиджу", - заявил Шварц в Шверине. Правительственные и оппозиционные партии в Берлине, а также в значительной степени в землях несут совместную ответственность за рост ультраправых и ультралевых сил.

АФД и триумф БСВ

На выборах в Тюрингии АФД стала доминирующей партией в земле впервые в воскресенье. В Саксонии партия, считающаяся экстремистской праворадикальной спецслужбами обеих земель, заняла второе место после ХДС. Новая коалиция Сахры Вагенкнехт (БСВ), отделившаяся от Левых, получила двузначные результаты с нуля. Ожидается, что построение коалиций будет сложной задачей для обоих федеральных земель.

Мунно признает, что это всего лишь выборы в небольших федеральных землях, "но символическое значение огромно". Впервые в послевоенной истории экстремистская правая партия стала самой сильной силой в федеральной земле. "Это также будет признано и обсуждено за рубежом". Мунно назвал АФД и БСВ "популистскими полярниками". Другим партиям будет трудно конкурировать с ними фактами и содержанием.

Нет простых решений

Политические достижения в отношении войны в Украине и миграции сложны. Даже успехи, такие как управление энергетическим кризисом или расширение возобновляемых источников энергии, оспариваются или противятся, сказал Мунно. "И: даже политическая наука не может дать надежного руководства о том, как способствовать доверию к государству и демократии, помимо политического образования".

Следующие выборы в Мекленбурге-Передней Померании еще далеко, и поэтому прогнозы бессмысленны. "Но становится ясно, что будет чрезвычайно сложно для Мануэлы Швезиг и правительства земли", - сказал Мунно, глядя на министра-президента СДПГ.

Шварц видит в результатах выборов призыв к действию. "Я призываю все поддерживающие землю партии: перестаньте делать разделительные вопросы центром политической конкуренции. Прекратите учить людей, что они должны или не должны делать. finally, we need a genuine competition for the better solutions for the future of our country - rigorous in substance, but fair in tone", предупредил президент ассоциации предпринимателей.

Экономика страдала от плохой политики и недостаточной коммуникации в федеральном и земельном правительствах в течение некоторого времени. "Мы больше не можем позволить себе 'дело как обычно'", - подчеркнул Шварц.

Различные точки зрения на результаты выборов

Министр-президент Мекленбурга-Передней Померании и председатель СДПГ Швезиг сочла результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, в частности, высокие показатели АФД, тревожными. Лидеры Зеленых в земле выразили аналогичные опасения.

Лидер ХДС в земле Даниель Петерс выразил удовлетворение результатами своей партии, но предсказал, что образование правительства в Эрфурте и Дрездене будет сложным. Он предпочел воздержаться от комментариев по поводу предстоящих переговоров: "Мои партийные коллеги в Саксонии и Тюрингии не нуждаются в моем совете", - сказал он.

Лидер АФД в земле Лайф-Эрик Холм описал результаты в Саксонии и Тюрингии как политическое землетрясение. Желание народа другой политики больше не может быть проигнорировано. Они не голосовали за АФД из протеста, а из убеждения.

Альянс Сахра Вагенкнехт, получивший двузначные результаты в Тюрингии, представляет собой вызов для построения коалиций в обеих федеральных землях. Для политического аналитика Вольфганга Мунно это развитие является симптомом растущего разделения в немецком обществе, где экстремистская правая партия стала самой сильной силой в федеральной земле впервые в послевоенной истории.

Ларс Шварц, глава ассоциации работодателей в Мекленбурге-Передней Померании, подчеркивает необходимость конструктивного и объединяющего политического дискурса, предлагая, чтобы разделительные вопросы не были центром политической конкуренции. Он считает, что настоящая конкуренция за лучшие решения для будущего страны необходима, с акцентом на содержание и справедливость.

