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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Удары в Израиле будут прекращены согласно указу Арбитражного суда

Главная профсоюзная организация Израиля, Histadrut, начала забастовку, чтобы добиться переговоров об освобождении заложников с Хамасом. Но судебный орган труда теперь выступает в поддержку позиции правительства.

 and  Katherine Bradley
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Дemonстранты стремятся усилить своё влияние на административный орган.
Дemonстранты стремятся усилить своё влияние на административный орган.

- Удары в Израиле будут прекращены согласно указу Арбитражного суда

Израильский трудовой суд распорядился, чтобы профсоюзы завершили общенациональную забастовку к 13:30 местного времени (12:30 по центральноевропейскому летнему времени), согласно достоверным сообщениям израильских СМИ. Судья Хадас Яхалом вынесла временный запрещающий приказ, который привел к этому действию, ссылаясь на то, что забастовка имеет "политическую природу".

Ужасающая находка тел шести заложников в Газе спровоцировала полную остановку работы во всем Израиле. В воскресенье объединенное профсоюзное объединение объявило о намерении приостановить работу страны на целый день. Основная цель - оказать давление на Нетаньяху, чтобы он поддержал сделку по освобождению оставшихся заложников. Еще в воскресенье сотни тысяч человек вышли на улицы, требуя немедленного соглашения с радикальной исламской группой ХАМАС на самых больших демонстрациях с начала конфликта в Газе почти eleven месяцев назад.

В СМИ сообщалось о задержках и сбоях в работе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Европейский Союз выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Израиле и призвал к мирному решению. В связи с общенациональной забастовкой представители Европейского Союза призвали к срочной встрече с израильскими политическими лидерами.

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