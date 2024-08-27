- Удары по "Открыть", в результате чего многочисленные сольные сбои

В первый день забастовки пилотов и бортпроводников в Discover Airlines, дочерней компании Lufthansa, произошли единичные отмены рейсов. Как заявила компания, большинство из около 55 запланированных на вторник рейсов были успешно выполнены. Лишь несколько рейсов пришлось отменить, подтвердил представитель.

Сайт оператора аэропорта Fraport показал шесть отмен на вторник, в том числе рейсы в Палама-де-Мальорка, Ибицу и Миконос.

Discover Airlines стремится минимизировать влияние забастовки. Некоторые рейсы средней дальности во вторник были переданы партнерским авиакомпаниям, тем самым сохранив планы пассажиров. "В ближайшие дни наша основная задача - выполнить как можно больше рейсов для наших пассажиров." Пассажиров просят часто проверять статус своего рейса и предоставлять контактную информацию при бронировании.

Основанная в 2021 году Discover Airlines насчитывает 27 aircraft, обслуживающих туристические направления в Европе и за ее пределами. В этих операциях занято около 1900 человек.

Нет решения между профсоюзами и компанией

Профсоюз бортпроводников UFO ожидает, что Lufthansa будет противодействовать эффекту забастовки, передавая рейсы другим дочерним компаниям. Тем не менее, UFO подозревает, что влияние забастовки может усилиться в ближайшие дни. Примерно 100 человек присоединились к демонстрации в аэропорту Франкфурта, сообщает UFO. Авиакомпании не представили новых предложений в коллективных переговорах, как отметил Хайнц Ягер, руководитель стратегии коллективных переговоров UFO.

Основной причиной этого трудового спора является конфликт с профсоюзом Verdi, который достиг первоначальных коллективных соглашений для пилотов и бортпроводников в молодой авиакомпании. Кроме того, соглашение Verdi предусматривает повышение зарплаты (от 16 до 38%) для обеих профессий к 2027 году, а также правила по надбавкам, рабочим часам, корпоративным пенсионным планам или помощи в случае потери лицензии пилота.

Цели UFO и VC мало отличаются от соглашения Verdi. Однако промышленные профсоюзы настаивают на заключении собственных коллективных соглашений. Они утверждают, что Verdi недостаточно представлен в авиационной отрасли. Для профсоюзов VC и UFO это также вопрос о том, чтобы сохранить влияние в родительской компании Lufthansa, где они имеют сильное присутствие в коллективных соглашениях. Волна забастовок в Discover произошла зимой.

Ассоциация пилотов Discover Airlines поддерживает бастующих бортпроводников. Тем не менее, ассоциация пилотов работает с компанией, чтобы минимизировать нарушения в рейсах, продвигая сотрудничество для поддержания операций полетов.

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