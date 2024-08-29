Удар олимпийского спортсмена приводит к переходу в пара-катушку

Катрин Маршанд начала заниматься греблей в возрасте 14 лет. После участия в двух Олимпиадах в Лондоне 2012 и Рио 2016 она решила повесить на гвоздь свою спортивную амуницию. Однако инсульт прервал ее новый путь как врача. После реабилитации она стремилась вернуться к работе врачом и снова заняться греблей. В Париже, 33-летняя Катрин будет соревноваться в четверках на Paralympics, стремясь к медали. В интервью с ntv.de она рассказала о своих амбициях и пути возвращения к гребле.

ntv.de: Вы будете соревноваться в четверках на Paralympic Games 1 сентября. Кстати, это также день, когда у вас был инсульт три года назад. Как вам это чувствовать, соревноваться именно в этот день?

Катрин Маршанд: Сначала я нашла это довольно странным совпадением. Из 365 дней в году финальный день выпадает на день, когда у меня был инсульт. Но я не считаю это дурным предзнаменованием. Может, это судьба. Я постараюсь сделать из этого что-то позитивное. Это мотивирует меня.

Как изменилась ваша жизнь после инсульта?

До инсульта я считала себя здоровым человеком. Вдруг я заболела. Я больше не могла делать много вещей и меня диагностировали заболеванием, которое не типично для моего возраста. После инсульта я проходила реабилитацию. Все вокруг были старше 70. Было трудно признать, что я пациент, как и все остальные, несмотря на то, что мне было 40 лет меньше. Многие боролись с различными заболеваниями. Я не хотела идти в реабилитацию.

Почему нет?

Мне казалось, что это постоянное напоминание о моем заболевании, и я никогда не имела с этим дело. Мне пришлось бороться, чтобы вернуться к повседневной жизни.

Как вам это удалось?

Я хотела превратить эту сложную ситуацию в нечто позитивное. Я не сдавалась. Я еще слишком молода, чтобы сказать, что не буду работать и сидеть дома весь день. Я не хотела увядать, как одуванчик. Я была решительно настроена не жить на пенсию.

А как вы сейчас?

Я смогла интегрироваться обратно в повседневную жизнь. Я работаю с понедельника по пятницу с 8:30 до 13:00. Затем я возвращаюсь домой, обедаю и сплю. После обеда я иду на тренировку – вот и все, что я могу сделать. Может показаться, что я не страдаю, потому что мне нравятся занятия, такие как гребля. Гребля – это элегантный спорт – такой гармоничный, на открытом воздухе в природе. Для меня гребля – это медитация. Когда я в лодке, я сосредотачиваюсь на этом единственном движении и забываю обо всем, что происходит на земле.

Почему вы прекратили греблю в 2016 году?

После Олимпиады в Рио 2016 я завершила свою спортивную карьеру. Я была на распутье. В то время я, вероятно, не оправилась бы много. Я, возможно, квалифицировалась бы на Токио, но я бы вернулась только для того, чтобы, возможно, грести в финале B снова. Я не хотела больше вкладывать столько энергии.

Почему нет?

Я хотела закончить учебу, потому что спорт не приносит много финансовой выгоды. Даже для Paralympics мне пришлось взять двухмесячный неоплачиваемый отпуск. И после того, как я начала работать врачом, у меня был инсульт.

Так вы не могли работать?

Да. После инсульта я не могла работать девять месяцев и у меня было много свободного времени. Я вспомнила радость, которую я испытывала, гребля в детстве. Так что я начала задумываться о том, чтобы снова сесть в лодку.

Так как вам удалось снова сесть в лодку?

Моя соседка, которая тоже любит грести, иногда брала меня с собой. Когда она гребли, я бегала. Она подбадривала меня, говоря: "Давай, попробуй снова". В конце концов, я попробовала, и это было весело.

У вас есть зрительное нарушение. Как хорошо вам нужно видеть, чтобы грести?

Мое зрительное нарушение является самой большой проблемой, с которой я сталкиваюсь в повседневной жизни. Я не вижу треть того, что находится передо мной, на обоих глазах. Визуальное обучение больше не работает для меня. Я нахожу очень сложным учиться новым движениям. Но я все еще могла грести. Я просто должна была вспомнить движения, которые уже освоила. Сначала это было странно.

Что было по-другому?

Казалось, что есть стена слева, делающая все невидимым. Я не могла видеть, что происходит слева или противников на этой стороне. Мне пришлось приспособиться к этому.

Как вы в конечном итоге присоединились к параспорту?

Когда я услышала о Paralympic Winter Games в Пекине по радио, я поняла, что это может быть вариантом для меня. Так что я попробовала и подала заявку на классификацию.

Как работает процесс классификации?

Я думала, что буду классифицирована на основе моего зрительного нарушения. Но это не сработало. Я вижу слишком много. Человек должен иметь не менее половины своей зрительной поля отсутствует. Я подумала, что это конец для меня.

Правда?

Конечно, я могу перефразировать это для вас. Вот перефразированная версия:

Анна Рёде, ответственная за национальные[rowing] классификации, в том числе в нашем клубе, подтолкнула меня подать заявку на классификацию из-за моих проблем с координацией рук. Я как-то вскользь упомянула ей, что испытываю трудности с использованием левой руки для удержания весла, что, как я думал, было незначительной проблемой. Несмотря на то, что я посчитал вопрос закрытым, я согласился с ее предложением. Я подал заявку на классификацию на основе моей леворукости и слабости мышц.

А затем?

Сперва я прошел обследование у невролога, который подтвердил мое медицинское состояние. С этим я подал заявку на классификацию и был приглашен на собеседование. На собеседовании присутствовал доктор и технический классификатор, специализирующийся на специфических аспектах гребного спорта. Доктор проверил мою силу, измерил гибкость рук и заставил меня выполнять упражнения на координацию. Они наблюдали за моей производительностью и выставляли баллы в зависимости от того, насколько хорошо я выполнял определенные движения и где испытывал трудности. Мне также пришлось размяться, после чего классификатор по гребле оценил, как мои нарушения влияют на мое греблю. Однако я не набрал достаточно баллов для классификации.

Это будет ваше третье участие в Играх, но первое на Паралимпиаде. На что вы больше всего надеетесь?

Я с нетерпением жду соревнований, которые проходят каждые четыре года. Кроме того, я с нетерпением жду жизни в Паралимпийской деревне и знакомства с Парижем. Франция, а именно Париж, сделает нас желанными гостями.

Но гребные соревнования не проходят в Париже, а в Вайре-сюр-Марн.

Мы будем жить в Паралимпийской деревне и будем перевозиться на автобусе в Вайре-сюр-Марн на тренировки и соревнования. К сожалению, это час в одну сторону. Это несколько неудобно, но я рад, что мы сможем почувствовать атмосферу в деревне. Это замечательно общаться с разнообразием спортсменов.

Каковы ваши цели?

Идеально, если наша команда попадет на подиум в соревновании четверок. Это было бы здорово, но будет сложно.

Почему это может быть сложно?

Участие в Паралимпийских играх нелегко: в этом году было особенно трудно из-за многочисленных травм, заболеваний и отмены соревнований. Тем не менее, наша цель - выиграть медаль. Мы хотим построить на том, что мы достигли в последние годы.

Вы также боитесь?

Идея того, что Олимпийские и Паралимпийские игры происходят каждые четыре года, делает соревнования особенными. Когда я только начал грести, я чувствовал сильную ответственность хорошо выступить, если мне представится такая возможность. Теперь я понимаю, что мне нужно делать то, что я тренирую во время тренировок, но я все еще нервничаю перед гонкой. Я хочу сделать все возможное, но иногда давление становится слишком большим.

Как вы справляетесь с давлением индивидуально?

Иногда я работаю со спортивным психологом, чтобы подготовиться к соревнованиям. Они дают мне советы, которые я могу использовать в Париже.

Какие советы?

Я визуализирую гонку в уме заранее и привыкаю к ситуации. Это включает в себя адаптацию к окружению и обучение концентрации и игнорированию всех отвлекающих факторов.

Как ваша команда справляется с давлением?

Я имею огромное уважение к тому, насколько мы все нервничаем перед гонкой. Я так же нервничаю и нервничаю, как и все остальные. Однако я самый опытный гребец в нашей команде, поэтому я пытаюсь излучать эту уверенность и успокаивать других, что мы на правильном пути. Мы хорошо выступаем на тренировках, что дает нам уверенность в том, что мы можем сделать то же самое на соревнованиях.

Вы должны хорошо работать вместе как команда и доверять друг другу. Что для вас значит грести в команде из четырех человек?

Мне нравится грести в команде. Мы мотивируем друг друга, и у меня всегда есть причина тренироваться, потому что я хочу сделать все возможное для команды. Конечно, нам нужно было стать командой. Мы знаем друг друга три года и понимаем сильные и слабые стороны друг друга. Приятно знать, что никто не одинок.

Что вы будете делать после соревнований?

После наших соревнований я останусь до конца Паралимпиады. Я хочу посмотреть другие события и насладиться атмосферой. Я также с нетерпением жду церемонии закрытия. Я возьму время, чтобы отдохнуть, потому что я этого заслуживаю. Путь на Паралимпийские игры был трудным, поэтому мы заслуживаем насладиться опытом и успехом. И с 23 сентября мне нужно вернуться на работу.

Ребекка Вегманн интервьюировала Катрин Маршанд

Катрин Маршанд примет участие в соревнованиях по гребле на четверке на Паралимпиаде в Париже, стремясь завоевать медаль. Париж, где она перенесла инсульт три года назад в тот же день, когда она будет соревноваться, имеет для нее особое значение.

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