Удар на крючок, Рамелоу в обороне

За две недели до выборов в ландтаг Тюрингии, в четверг вечером на MDR телевидении встретятся главные кандидаты. Особенно бросаются в глаза различия между АФД и другими партиями.

Это первая из двух дебатов, в которых MDR проинформирует о выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии. В обоих федеральных землях граждане смогут проголосовать за новый ландтаг 1 сентября. В четверг вечером гостями будут главные кандидаты партий, представленных в ландтаге Тюрингии, и Катарина Вольф из BSW, которой прогнозируют двузначный результат в Тюрингии. Выборы ждут с напряженным ожиданием. Через три недели Бранденбург также изберет новый ландтаг. Во всех трех землях АФД может впервые стать самой сильной партией. Неясно, как новая партия бывших левых, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, повлияет на политический баланс.

На дебатах в четверг вечером Катарина Вольф, главная кандидатка от новой партии в Тюрингии, дистанцируется от АФД, но может представить себе голосование с ними по отдельным пунктам. "У меня нет проблем с тем, что АФД вносит много разумных законодательных предложений. Но если это так, тогда мы об этом поговорим. И тогда сила аргумента в политической арене", - говорит Катарина Вольф. Способ общения друг с другом через "очки" больше не актуален, добавляет политик. Нужно заниматься АФД содержательно. Все другие партии отказываются от коалиции с АФД.

Вольф - самая дисциплинированная из главных кандидатов. И она принадлежит к меньшинству за столом: она родилась в Тюрингии, как и главная кандидатка от ХДС Марио Войт. Все другие главные кандидаты приехали из Западной Германии. Но, похоже, у единственной женщины в круге кандидатов есть проблема: у ее партии мало политических видений на уровне земли. Ее идеи для Тюрингии мало отличаются от идей СДПГ и Левых: поддержка культуры приема, депортация мигрантов, ставших преступниками, больше инвестиций в экономику, сокращение бюрократии и лучшая образовательная политика. Она ладит с другими демократическими кандидатами, за исключением Томаса Кеммериха от СВП, который видит только один "скалу в волнах": самого себя. Кеммерих предупреждает о правительстве "красных-красных-зеленых" в Тюрингии.

BSW и Зеленые хотят большей участи граждан

По двум темам Вольф становится немного эмоциональной: когда речь заходит об автомобильной промышленности в ее федеральной земле, которую она хочет поддержать, и когда упоминается война в Украине. Она хочет закончить ее как можно скорее. И она выступает за большей участи граждан. Таким образом, жители Тюрингии должны иметь возможность возражать против важных проектов в экономическом секторе в течение ста дней. Вольф: "По темам, которые касаются и мобилизуют людей, это пункт, который позволяет участие".

Большую роль участия граждан также можно представить Бернхарду Штенгеле. Главный кандидат от Зеленых в настоящее время является министром окружающей среды Тюрингии. Он хвалит достижения правительственной коалиции Левых, СДПГ и Зеленых. Но он также немного критикует себя. Не все шло гладко в политике беженцев, равно как и в цифровизации. Но идея вовлечения населения в решения ему нравится. Только тюрингианцев нужно вовлечь в обсуждение раньше, идеально - до принятия решения по важному индустриальному проекту.

Кеммерих от СВП - спорная фигура с тех пор, как его избрали министром-президентом Тюрингии в феврале 2020 года с помощью голосов АФД и ХДС. Согласно последним опросам, СВП может не пройти в ландтаг Тюрингии. Тем не менее, одно из их ключевых требований может быть реализовано: центральное иммиграционное ведомство под крышей Министерства внутренних дел. Кеммерих: "Мы thus can determine more quickly who is here, also with biometric data, to prevent double registration. We can process asylum procedures faster - in Thuringia this takes 19 months, the goal should be four months."

Кроме того, новое ведомство должно способствовать тому, чтобы беженцы быстрее находили работу. Оно также должно регулировать возможные депортации. Даже главный кандидат от ХДС Войт может оценить это предложение.

Если бы все зависело от Кеммериха, то не только быстрее с процедурами убежища. Он требует значительного сокращения бюрократии. "Мы просто должны сократить", - говорит он. В цифровизации органов Тюрингия очень отстает. Многие заявки все еще нужно распечатывать на бумаге, заполнять от руки и отправлять по факсу. Он также требует рамок для экономики. Тюрингия - это земля среднего бизнеса, говорит Кеммерих. Тюрингия должна сосредоточиться на новых технологиях, требует он. Он выступает против конца двигателя внутреннего сгорания. В общем, он, Кеммерих, выступает за "технологическую открытость".

Катарина Вольф частично согласна с политиком от СВП. "Региону не хватает инновационной силы", - говорит она и требует вместе с Кеммерихом лучшей связи промышленности и науки.

Бодо Рамелов — всего лишь один из многих сегодня вечером. Министр-президент Тюрингии вот уже десять лет рулит штатом. Он сталкивается с существенной потерей голосов. Это не только из-за его политики, но и из-за плохой репутации Левых. То, что Рамелов останется министром-президентом, практически исключено. Он скупо делится будущими видениями. Рамелов хочет, чтобы Тюрингия оставалась открытой для мира. Он добился того, что в страну пришли новые квалифицированные работники из Вьетнама, подчеркивает он. Наняты новые учителя и чиновники, но пока еще не достаточно. Политика иммиграции не всегда проходила идеально, но тюрингская экономика растет. Она выиграет от фабрик по производству чипов в Саксонии и Саксонии-Анхальт. Одного он не хочет в ближайшие годы: правительство меньшинства, как в последние годы.

Бьёрн Хёкке из AfD и Марио Войт из ХДС тоже этого не хотят. Это единственное, что объединяет этих двух политиков. Войт атакует главного кандидата AfD где только можно. А Хёкке часто кажется бессильным против своего агрессивного оппонента. Ему трудно объективно отвечать на вопросы. Он с трудом защищается от критики. Поэтому его спрашивают, почему в районе Соннеберг, управляемом AfD, работают всего восемь беженцев, а в районе Заале-Орла, управляемом ХДС, уже сто.

Проходит несколько минут и несколько просьб от модераторов, прежде чем Хёкке finally отвечает. Он говорит о симптоматической политике; утверждает, что неважно, десять или двадцать беженцев работают. Его цель: сделать Тюрингию как можно менее привлекательной для беженцев: "Мультикультурализм должен быть остановлен. Он не приносит нам пользы, он только вредит. Конец сообщения."

Хёкке также хочет заниматься внешней политикой.

"Мы заключаем: где AfD требует много, другие более последовательны", — отвечает Войт. Он хочет трудоустроить беженцев и как можно скорее внедрить платежную карту. Он также требует больших инвестиций в образование и безопасность. Его идея о сокращении бюрократии: если граждане подают заявление, которое остается необработанным в течение двух месяцев, оно считается утвержденным. Однако это возможно только там, где нет федерального или ЕС закона против этого. Тюрингии нужна политическая смена, считает Войт. Только тогда можно преодолеть застой, в котором находится штат. С Бьёрном Хёкке и его AfD, однако, это невозможно.

Лидер AfD в штате представляет наиболее радикальные предложения: сперва он хочет депортировать беженцев в их страны. Для этого он хочет провести собственные переговоры, например, с главами государств Сирии и Афганистана. То, что внешняя политика не является делом штатов, его не интересует. Кроме того, Хёкке заявляет, что хочет подать в суд на федеральное правительство, утверждая, что все беженцы, которые находятся в Германии с 2015 года, живут там нелегально. Наконец, Хёкке хочет значительно увеличить поддержку семей, чтобы повысить рождаемость в Тюрингии и таким образом преодолеть дефицит квалифицированных рабочих. И в сфере образования учителя должны сосредоточиться только на преподавании, но не обучать детей с миграционным прошлым или инвалидностью.

Когда шоу подходит к концу, главный кандидат SPD Георг Майер делает предложение на случай после выборов в ландтаг, с которым все демократы могли бы согласиться более четко: "Давайте вместе исследуем, что возможно, с демократами, не с теми, кто хочет нас разделить, а с теми, кто здесь и хочет вместе работать над нашей страной, над людьми. Это наша миссия."

