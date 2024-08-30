- Учитывая контекст, вот перефразированная версия:

Словацкий футболист Доминик Яворчек присоединился к «Гольштейну Килю» в аренду. Команда объявила об этом прямо перед дедлайном трансферов и за день до своего первого домашнего матча в Бундеслиге. 21-летний защитник имеет в активе 79 официальных матчей за элитный словацкий клуб МШК Злин и также надевал футболку сборной Словакии U21 в 15 матчах. В это воскресенье (15:30/Sky) новички Северной Бундеслиги встретятся с «Вольфсбургом» на своем поле.

Новичок «Гольштейна Киля» Доминик Яворчек перешел из элитного словацкого клуба МШК Злин. Несмотря на присоединение к Бундеслиге во время трансферного окна, он не сможет дебютировать против «Вольфсбурга», так как матч Бундеслиги запланирован на это воскресенье.

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