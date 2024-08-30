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Федеральные земли ГерманииНовостиШкола

Учителя, связанные с профсоюзами, по-прежнему опасаются образовательных учреждений и их среды.

Обучение начинается в понедельник в северо-восточном регионе. Профсоюз выступает против различных аспектов не только в образовательных учреждениях, но и в детских садах.

 and  Anthony Ross
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Профсоюз выражает озабоченность состоянием яслей и образовательных учреждений повсеместно.
Профсоюз выражает озабоченность состоянием яслей и образовательных учреждений повсеместно.

- Учителя, связанные с профсоюзами, по-прежнему опасаются образовательных учреждений и их среды.

В ситуации с детскими садами и школами в Мекленбурге-Передней Померании сохраняется повод для беспокойства со стороны Объединения образования и науки (ГЕВ). В пресс-релизе они призвали коалиционное правительство, возглавляемое фракциями "красный-красный", проявить больше усердия в выполнении обязательств, оговоренных в соглашении.

Вице-председатель ГЕВ в Мекленбурге-Передней Померании Ульрике фон Малоттки выразила обеспокоенность по поводу высокой заболеваемости среди воспитателей детских садов, что непосредственно влияет на состояние детей и родителей. "Ограниченное время работы, разделение групп, снижение контакта, меньше помощи - педагогические последствия могут быть катастрофическими", - предостерегла руководитель региона.

Левый активист образования Жаннин Рёслер сказала: "Мекленбург-Передняя Померания является одним из немногих земель, которые ввели бесплатное посещение детских садов без ограничений. Это не маленькое достижение, это значительный успех. Это существенно облегчает жизнь семьям и способствует образовательной справедливости".

Председатель ГЕВ Нико Лешкинский осудил тот факт, что многие беженцы все еще получают образование в так называемых подготовительных классах в школах. Они сталкиваются с существенными недостатками. "Они подвергаются минимальной программе, большинство их учителей не имеют формальной педагогической квалификации, и их переход к обычному, комбинированному обучению зависит не только от их приобретенной языковой компетенции в немецком языке, но и от доступных пространственных и материальных ресурсов каждой конкретной школы", - сказал он.

Рынок труда педагогов остается агрессивным, согласно дополнительной информации. Лешкинский отметил, что на прошлой неделе было еще 377 вакансий. Кроме того, 65 руководящих должностей остаются вакантными. Новый учебный год в Мекленбурге-Передней Померании начнется в следующее воскресенье.

Объединение образования и науки (ГЕВ) обеспокоено ситуацией в школах и детских садах в Мекленбурге-Передней Померании, призывая коалиционное правительство проявить больше усердия. По мере приближения нового учебного года в Мекленбурге-Передней Померании вакансии учителей и руководящие должности по-прежнему остаются значительной проблемой в школах.

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 and  Melissa Williams
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