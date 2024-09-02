Учитель победил Хёке на конкурсе истории Тюрингии

В выборах в ландтаг Тюрингии Хёкке вновь не удалось победить в прямых выборах. С существенным преимуществом кандидат от ХДС Тишнер завоевал место в общем округе. Во время кампании преподаватель истории Тишнер подчеркивал свои восточногерманские корни, отличаясь от лидера АФД Хёкке.

Хёкке, также преподаватель истории, сменил избирательный округ, решив, что у него будут лучшие шансы в регионе Тишнера, чем в районе Эйхсфельд, где он проживает со своей семьей. "Он пытался воспользоваться регионом, и я думаю, что многие люди выразили, что они этого не хотят", - заявил Тишнер после своей победы. Он получил 43% голосов, в то время как Хёкке набрал лишь 38,9%.

Политик Тишнер, уроженец Восточной Тюрингии, известен в ХДС и считается доверенным лицом лидера ХДС в Тюрингии Марио Войта и членом его "команды экспертов". В случае если портфель достанется ХДС, он рассматривается как потенциальный министр образования. Войт имеет наибольшие шансы стать новым министром-президентом после выборов в ландтаг. Однако ему придется сначала сформировать коалицию, и он может быть вынужден включить новую партию "Бündnis Sahra Wagenknecht". Кроме того, переговоры о коалиции осложняются несовместимыми решениями между его партией и АФД и Левыми, что делает сложным формирование большинства в ландтаге Тюрингии без участия одной из этих партий.

Внутри ХДС Тишнер выступает за жесткую позицию в отношении АФД, заявляя, что сотрудничество с партией Хёкке невозможно. "Их политика не только неприлична и неуважительна, но и пятнает все, к чему они прикасаются, в том числе церкви и экономику. Уже невозможно работать с этими людьми на основе стиля", - заявил Тишнер.

Нет "Тишнер против Хёкке"

43-летний Тишнер, выросший в Восточной Тюрингии, получил образование преподавателя в гимназиях и затем стал преподавателем истории и обществознания в Тюрингии после профессионального обхода в Бремене. Когда он узнал, что Хёкке присматривается к его округу для прямой заявки, он признал, что кампания больше не будет о политике, а только о личности.

Тем не менее, Тишнер сознательно избегал "Тишнер против Хёкке", опасаясь, что это только подтолкнет больше сторонников к АФД. "У людей есть опасения и тревоги, и мы должны их адресовать", - заявил он во время кампании. Он провел свою кампанию под девизом "Один из нас!" Хёкке родился в Северном Рейне-Вестфалии, провел детство в Рейнланде-Пфальце, прежде чем позже переехать в северо-западную часть Тюрингии.

Тишнер выразил свое неодобрение прямого соперничества с Хёкке, заявив: "Я не хотел превращать это в 'Тишнер против Хёкке', так как это могло потенциально подтолкнуть больше сторонников к АФД". После выборов стало ясно, что стратегия Тишнера сработала, так как он победил на выборах в ландтаг Тюрингии с существенным преимуществом, в то время как Хёкке не смог получить место в прямых выборах.

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