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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Ученый Винклер дает предостерегающие советы относительно стратегий внешней политики Германии в рамках BSW.

Можно ошибочно считать, что участие ХСС в государственном управлении не имеет никакого отношения к внешней политике, но выдающийся историк решительно с этим спорит.

 and  Christian Meier
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- Ученый Винклер дает предостерегающие советы относительно стратегий внешней политики Германии в рамках BSW.

Историки, в том числе и Генрих Август Винклер, выражают обеспокоенность растущим влиянием партии AfD и Альянса Sahra Wagenknecht (BSW) на внешнюю политику Германии. Винклер призывает политиков от ХДС и СДПГ воздержаться от "ловушки Wagenknecht" во время переговоров о коалиции на уровне земли. По словам Винклера, как AfD, так и BSW являются фундаментально антизападными партиями, которые ставят под сомнение западную ориентацию Федеративной Республики, ключевой аспект немецкой дипломатии. Если им представится такая возможность, их внешняя политика, скорее всего, будет склоняться к восточному блоку, а не к Западу.

Винклер советует про-западным, поддерживающим землю партиям активно противодействовать антизападной риторике AfD и BSW и разоблачить их пропаганду мира как поддержку конфликта Путина против Украины. Хотя коалиции с AfD не будет, сотрудничество с BSW возможно, но заблуждаться, считая, что коалиция на уровне земли с BSW не повлияет на федеральную политику, было бы ошибкой.

"Избегайте ловушки Wagenknecht"

Винклер объяснил, что главной целью Wagenknecht является "радикально противоположная, то есть антизападная и прорусская внешняя политика Германии". Чиновники или кандидаты на министерские посты из бывшей ГДР, будь то от ХДС или СДПГ, не должны упускать из виду эту цель. "Они должны избежать ловушки Wagenknecht. В конце концов, они тоже несут федеральную политическую ответственность", - предостерегает Винклер.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, говоря о BSW и Wagenknecht, ясно заявил в интервью RND: "Наша позиция по Украине тверда, и мы не потерпим никаких ограничений". Он подчеркнул, что решение о средней дальности ракет будет принято в Берлине, а не в Эрфурте, учитывая отказ BSW принять новые американские ракеты, размещенные в Германии.

Ландтаг, будучи законодательным органом немецкой земли, должен быть осторожен в отношении намерений Wagenknecht в отношении внешней политики, как предупреждает историк Генрих Август Винклер. Винклер подчеркивает, что партнерство с BSW потенциально может повлиять на федеральную политику и рисковать продвижением прорусской позиции.

Кроме того, генеральный секретарь ХДС подчеркивает необходимость для Ландтага сохранять твердую позицию по Украине, выражая, что решения по критическим вопросам, таким как развертывание ракет средней дальности, не будут определяться взглядами BSW, потенциального партнера по коалиции.

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