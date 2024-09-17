Ученики начнут занятия в средней школе Апалачи на следующей неделе, после самого смертельного инцидента с стрельбой в этом учебном году.

"Реализуя, что возвращение в школу может показаться устрашающим для некоторых, мы здесь, чтобы протянуть руку помощи", - заявил сообщение, отправленное в понедельник "семье АХС" от principalsJessica Rehberg и суперинтенданта Dallas LeDuff из системы школьных округов Барроу.

Дополнительные ресурсы, такие как больше консультантов, собаки-терапевты и увеличенное присутствие правоохранительных органов на территории кампуса, будут доступны – рекомендации от других principals, которые имели дело с подобными ситуациями после стрельбы в школе, стали обычным явлением в американской жизни.

После трагического инцидента, произошедшего в районе J Hall, где погибли два студента и два учителя 4 сентября, это место останется закрытым на оставшуюся часть академического года.

Ученики постепенно вернутся к полноценному обучению с половинными днями – с 8:15 до 12:40, с более короткими уроками – примерно в течение двух недель, согласно письму. После каникул в осенний период, 14 октября, школа ожидает возобновления обычной деятельности.

Офицеры из Бюро расследований Джорджии и шерифа округа Барроу пока не предоставили дополнительную информацию об усилении мер безопасности. 14-летнего ученика и его отца обвиняют в связи с инцидентом, оба в настоящее время находятся под стражей.

Возвращение учеников в классы после стрельбы на кампусе может быть сложным и длительным процессом, который не должен торопиться, как отмечали principals, которые руководили школами после прошлых смертельных инцидентов.

"Каждый человек переживает или будет переживать трагедию по-разному", - прокомментировала Michelle Kefford, principalsprincipal Марджори Стоунман Дуглас Хай Скул в Паркленде, Флорида. "Даже если люди переживают одну и ту же трагедию, их индивидуальные или личные опыты различаются очень сильно".

В самом деле, поскольку насилие с применением огнестрельного оружия стало актуальной проблемой в школах по всей стране, principals нашли утешение в сети поддержки principals, которая опубликовала руководство по лучшим практикам для преодоления последствий трагедии. Среди ее рекомендаций: убедиться, что все физические повреждения исправлены, и убедиться, что сотрудники чувствуют себя комфортно в своей рабочей среде, прежде чем ученики вернутся.

"Спасибо за ваше понимание, терпение и доверие к нам", - завершили свое письмо администраторы Апалаче Хай. "Мы все в этом вместе, и мы продолжим поддерживать друг друга".

CNN сообщает, что внесли вклад Nicole Chavez и Michelle Watson

После выражения своей поддержки и ресурсов, principalsJessica Rehberg и суперинтендант Dallas LeDuff заявили: "Мы понимаем, что этот переход может быть сложным для всех нас, но мы привержены тому, чтобы пройти через него вместе". Впоследствии, говоря о возвращении к полноценному обучению, они добавили: "Уверяем вас, мы тесно сотрудничаем с властями и приоритезируем благополучие каждого члена нашей 'семьи АХС'".

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