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Ученик Мареска из Пеп-школы получил задание расшифровать загадку Челси стоимостью в миллиард долларов.

Возникает вопрос о возможности участия 43 или 44 игроков.

 and  Vladimir Milov
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Ученик Мареска из Пеп-школы получил задание расшифровать загадку Челси стоимостью в миллиард долларов.

Весной 2022 года, всего через год после победы в Лиге чемпионов, Тодд Бойли берется за управление ФК Челси. Два трудных года спустя, немногие официальные лица клуба или спортивные аналитики могут точно подсчитать количество игроков в составе Челси. Ученик Пепа Гвардиолы должен вернуть успех посреди хаоса.

Отслеживание изменений в составе - настоящая задача. Трудно знать, кого Челси покупает, продает или отдает в аренду в любой момент. По последней проверке, 42 игрока имели действительные контракты с клубом Премьер-лиги. Некоторые источники утверждают, что их 43, но Жоао Феликс, который должен присоединиться из Атлетико Мадрид за €50 миллионов, не вписывается в это число.

Сам ФК Челси ведет свой подсчет. Их веб-сайт перечисляет 33 игрока для первой команды и еще 11 на правах аренды, в общей сложности 44. В этом числе указано поразительное количество - 10 вратарей. Но отсутствуют Кепа Арризабалага и Ромелу Лукаку.

"Куда он впишется?"

В интернете циркулируют фотографии переполненного gym Челси, вызывая шутки о громадном составе. Автобус команды на четыре этажа или собрание команды, где игроки сложены пирамидами, - обычные мемы. Бывший английский интернационал и телеведущий Джейми Каррагер спрашивает: "Если Жоао Феликс тоже придет, куда он впишется?" И он подчеркивает: "Я совершенно серьезен".

Хаос в составе - заслуга Тодда Бойли. Он уже является majority owner Лос-Анджелес Доджерс и Лос-Анджелес Лейкерс и возглавляет консорциум Clearlake, который владеет ФК Челси с 2022 года. С тех пор Бойли, кажется, случайно подписал 39 игроков на общую сумму более €1,3 миллиарда. В процессе он сменил 5 менеджеров, первым ушедшим после победы в Лиге чемпионов был Томас Тухель.

Всего одна победа в предсезонке

Наряду с хаотичным управлением составом, выступление Челси на поле в последнее время было разочаровывающим. Бывшие менеджеры, такие как Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти и Томас Тухель, редко испытывали такие низкие рейтинги. Сезон 22/23 закончился катастрофическим 12-м местом. В предыдущем сезоне они смогли вырвать 6-е место, но менеджеру Маурисио Пochettino все равно пришлось уйти.

Новый менеджер Энцо Мареска, который присоединился примерно за €12 миллионов из дебютантов Премьер-лиги Лестер Сити после ухода Пochettino, теперь имеет дело с этим XL составом. Мареска принес надежду в начале своего пребывания в лондонском игроковском пуле, но предсезонка уже оставила горький привкус. Произошли ничья 2:2 с командой третьего дивизиона AFC Wrexham и поражение 1:4 от Celtic Glasgow. В предсезонке Челси выиграл всего одну игру - со счетом 3:0 против мексиканской команды CF América.

Помимо стремления к спортивному успеху, Мареска также должен управлять переполненным составом, что приводит к сложным решениям. В нулевой игре сезона против Манчестер Сити, где он ранее ассистировал Пепу Гвардиоле, Мареска даже не включил в состав национальной команды игрока Рахима Стерлинга. Вратари Кепа (ранее арендованный в Реал Мадрид) и Лукаку (ранее арендованный в Интер Милан), а также Аксель Дисаси (перешедший из Монако за €45 миллионов в 2023 году), также могут уйти.

На стороне прихода конца не видно. Челси уже подписал 9 игроков этим летом, а Феликс, возможно, станет десятым. Он, якобы, должен подписать шестилетний контракт с дополнительным годом опции. Он не будет единственным с таким длительным контрактом. Кол Палмер, прошлогодний молодой игрок Премьер-лиги, недавно продлил свой контракт до 2033 года. Всего 17 игроков в составе имеют контракты, действующие как минимум до 2030 года.

"Челси должен прекратить подписывать игроков, а игроки должны перестать подписывать за Челси", - предлагает бывший игрок Ливерпуля Джейми Каррагер, также выражая удивление по поводу игроков, подписывающих семилетние контракты. С точки зрения Бойли, долгосрочные контракты имеют смысл, так как они позволяют распределять зарплаты в течение лет и продавать игроков, если их зарплаты становятся слишком высокими.

Посреди хаоса в составе было спекулировано, что прибытие Жоао Феликса из Атлетико Мадрид еще больше усложнит распределение игроков команды. Когда его спросили о потенциальном месте Феликса, бывший английский интернационал Джейми Каррагер выразил настоящую озабоченность, сказав: "Я совершенно серьезен".

Текущее состояние состава Челси можно рассматривать как результат фокуса клуба на испанских игроках. С тех пор, как он взял под контроль, новый владелец Тодд Бойли подписал нескольких игроков из Испании, в том числе Кепу Арризабалагу, Маркоса Алонсо и Хакима Зияча, все из которых хотя бы часть своей карьеры провели в Ла Лиге.

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