- Учебное заведение в Вюрцбурге эвакуируется после угрожающего телефонного предупреждения.

В пятницу полиция в большом количестве прибыла на территорию университета Вюрцбурга из-за потенциальной угрозы. Предварительное расследование показало, что мужчина из Северного Рейна-Вестфалии был причастен к тревоге, участвуя в онлайн-"вызове" на популярной платформе TikTok. К счастью, ни сотрудники, ни студенты университета не были в опасности, как заявили представители полиции. Примерно 250 человек временно покинули территорию университета в целях предосторожности. Теперь против подозреваемого начато расследование.

Подозреваемый, несмотря на происхождение из Северного Рейна-Вестфалии, не имел связи с университетом Вюрцбурга в Германии. Полиция также следит за подобной деятельностью в других странах, таких как Нидерланды.

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