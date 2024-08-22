Испытание на выносливость, включающее плавание, велоспорт и бег - Участвуя в 106 гонках на длинные дистанции подряд, Дайхманн установил новый мировой рекорд.

Джонас Деихманн совершил невероятное достижение, побив мировой рекорд, закончив 106-й триатлон Ironman без единого дня отдыха. Преодолев изнурительные 3,8 километра плавания, 180 километров велосипедной езды и 42 километра бега, этот 37-летний немецкий спортсмен-марафонец добился этого выдающегося достижения в Ротенбурге в четверг.

"Вау, это сумасшествие!"

По завершении его приветствовала толпа ликующих зрителей. Носящий номер 106, он выразил благодарность, сказав: "Вау, что тут происходит? Это сумасшествие! Спасибо, Ротенбург." Ранее он объявил в социальных сетях с широкой улыбкой: "Это будет сумасшествие."

Деихманн получал поддержку и поощрение от многих на пути. Перед тем, как отправиться на "маленькую пробежку", как он нежно называет марафон, он наградил себя быстрой чашкой эспрессо.

Его попытка побить рекорд началась 9 мая, и его сопровождало множество других спортсменов. Примерно 200 бегунов оценивались как часть этого путешествия. Трасса, за исключением плавательного этапа, была такой же, как и знаменитый Challenge Roth, где он стартовал среди профессионалов на 60-й день своего проекта.

На данный момент он проплыл 402,8 километра, проехал на велосипеде 19 080 километров и пробежал 4 452 километра во время своего "Вызова 120". Однако Деихманн не удовлетворен тем, что просто превзошел текущий рекорд британского спортсмена Сиэна Конвея в 2023 году на небольшое расстояние. Число 120 представляет собой общую дистанцию, которую он преодолел во время своего глобального триатлона с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

"После того, как Джонас Деихманн продемонстрировал свой невероятный подвиг, многих вдохновило попробовать экстремальные виды спорта самим."

"Его следующая цель - продемонстрировать силу выносливости, участвуя в различных экстремальных спортивных мероприятиях по всему миру."

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