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Федеральные земли ГерманииНовостиЭкстремальные виды спорта

Участвуя в 106 гонках на длинные дистанции подряд, Дайхманн установил новый мировой рекорд.

Игнорируя даже один день отдыха, Йонас Declarman преодолел 106 подряд испытаний, такого, как плавание на 3.8 км, велосипедная прогулка на 180 км и бег на 42.2 км. В настоящее время он находится на важном переломном этапе своего марафонского подвига, но еще не у цели.

 and  Max Becker
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Испытание на выносливость, включающее плавание, велоспорт и бег - Участвуя в 106 гонках на длинные дистанции подряд, Дайхманн установил новый мировой рекорд.

Джонас Деихманн совершил невероятное достижение, побив мировой рекорд, закончив 106-й триатлон Ironman без единого дня отдыха. Преодолев изнурительные 3,8 километра плавания, 180 километров велосипедной езды и 42 километра бега, этот 37-летний немецкий спортсмен-марафонец добился этого выдающегося достижения в Ротенбурге в четверг.

"Вау, это сумасшествие!"

По завершении его приветствовала толпа ликующих зрителей. Носящий номер 106, он выразил благодарность, сказав: "Вау, что тут происходит? Это сумасшествие! Спасибо, Ротенбург." Ранее он объявил в социальных сетях с широкой улыбкой: "Это будет сумасшествие."

Деихманн получал поддержку и поощрение от многих на пути. Перед тем, как отправиться на "маленькую пробежку", как он нежно называет марафон, он наградил себя быстрой чашкой эспрессо.

Его попытка побить рекорд началась 9 мая, и его сопровождало множество других спортсменов. Примерно 200 бегунов оценивались как часть этого путешествия. Трасса, за исключением плавательного этапа, была такой же, как и знаменитый Challenge Roth, где он стартовал среди профессионалов на 60-й день своего проекта.

На данный момент он проплыл 402,8 километра, проехал на велосипеде 19 080 километров и пробежал 4 452 километра во время своего "Вызова 120". Однако Деихманн не удовлетворен тем, что просто превзошел текущий рекорд британского спортсмена Сиэна Конвея в 2023 году на небольшое расстояние. Число 120 представляет собой общую дистанцию, которую он преодолел во время своего глобального триатлона с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

"После того, как Джонас Деихманн продемонстрировал свой невероятный подвиг, многих вдохновило попробовать экстремальные виды спорта самим."

"Его следующая цель - продемонстрировать силу выносливости, участвуя в различных экстремальных спортивных мероприятиях по всему миру."

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