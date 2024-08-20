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Участвовал в судебном процессе по поводу водного оружия для полицейских

В условиях сильной жары сотрудники правоохранительных органов устроили водное сражение возле стадиона в Аугсбурге. В последующем был произведен выстрел из официального табельного оружия. Обстоятельства инцидента сейчас находятся под судебным надзором.

 and  Carmen Simpson
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Лицо, находящееся справа от подсудимого в зале суда, держит позицию рядом со своим адвокатом.
Лицо, находящееся справа от подсудимого в зале суда, держит позицию рядом со своим адвокатом.

- Участвовал в судебном процессе по поводу водного оружия для полицейских

В суде по делу о выстреле из служебного пистолета, произошедшем недалеко от матча Бундеслиги в Аугсбурге, обвиняемый полицейский утверждает, что у него внезапно произошла кратковременная потеря памяти. Водная перестрелка между полицейскими вне футбольного стадиона вышла из-под контроля, как рассказал 28-летний полицейский в Аугсбургском районном суде.

Водная перестрелка вышла из-под контроля

Он и другой офицер стали мишенью для водного пистолета, что спровоцировало ответную атаку на коллег с помощью импровизированной водной бомбы, сделанной из латексной перчатки и личного водного пистолета. Он подошел к машине коллег. "В тот день все было в шутку", - объяснил полицейский.

Шутки кончились

Однако веселье чуть не закончилось трагедией. Когда дверь полицейской машины открылась, раздался выстрел, который едва не попал в одного из четырех офицеров в машине и разбил окно, как утверждает обвинение.

Офицеры испытали шок, а тот, чья голова едва не попала под пулю, также получил травму от выстрела. За полицейской машиной находилась автобус с болельщиками "Боруссии Мёнхенгладбах", который тоже был поражен пулей.

"Черт, под атакой!"

Он мог вспомнить только одного офицера в машине, который махал водным пистолетом и думал: "Черт, под атакой!" Затем он услышал громкий хлопок и увидел, как коллега в машине смотрит на него бледный и шокированный, понимая, что он держит оружие.

Он не мог вспомнить, как стрелял: "Я не задумывался об этом, потому что даже не осознавал, что держу оружие".

Председатель суда выразил сомнения в истории 28-летнего

28-летний полицейский предположил, что ситуация могла спровоцировать бессознательный рефлекс после множества тренировок по стрельбе. Он был смущен происшествием. "Было неприемлемо участвовать в такой водной игре во время операции с боевым оружием".

Председатель суда, Кристоф Керн, выразил сомнения в истории 28-летнего: "Что вдруг произошло - почему?" Процесс назначен на три даты, и четвертая запланирована. Приговор может быть вынесен 22 августа или 5 сентября.

Полицейский нашел себя возле машины коллег, держа в руках импровизированное водное оружие. В хаосе водной перестрелки служебный пистолет полицейского случайно выстрелил, едва не попав в коллег.

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