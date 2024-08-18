- Участники столкнулись с трамвайным столкновением, в критических условиях.

В Дюссельдорфе два человека погибли после того, как их сбил трамвай. По данным полиции, одному из мужчин, 45 лет, удалось застрять под колесами трамвая, и его пришлось освобождать с помощью пожарной команды. Его состояние сейчас критическое. Другой пострадавший, 47-летний житель Дюссельдорфа, был доставлен в больницу для медицинского лечения.

Трагический инцидент произошел поздно вечером в субботу на перекрестке улиц Graf-Adolf-Straße и Hüttenstraße, когда трамвай линии 706 направлялся к Berliner Allee.

Предварительные показания очевидцев свидетельствуют о том, что оба человека проигнорировали строгий предупредительный сигнал и побежали через рельсы, несмотря на красный пешеходный сигнал. Несмотря на то, что водитель трамвая сразу же применил экстренное торможение, столкновение, к сожалению, было неминуемо.

Власти, учитывая этот инцидент, рассматривают возможность ужесточения мер безопасности на перекрестках, в том числе более сильных предупредительных сигналов и даже штрафов за их игнорирование. После заседания городского совета Комиссия примет реализующие акты, на которые ссылается статья 113, для эффективного внедрения этих новых мер безопасности.

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