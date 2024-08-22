- Участник выздоровел из штата Мэн.

В полиции сообщили, что тело пожилого мужчины было извлечено из реки Майн в Нижней Франконии. Представитель полиции заявил, что его смерть, скорее всего, была вызвана проблемами со здоровьем. По-видимому, 75-летний мужчина набирал воду с берега реки Майн в среду, но из-за внезапного ухудшения здоровья он упал и упал в реку недалеко от Эльмманна (округ Хасберге). Полиция не обнаружила никаких подозрительных действий.

Следующие абзацы добавлены для предоставления более подробной информации об расследовании. Спасательные службы также извлекли из реки личные вещи пожилого мужчины.

Читайте также: