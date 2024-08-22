Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляются следующие пункты:

Участник выздоровел из штата Мэн.

Пожилой человек намеревается наполнить водные контейнеры на Главной, но он не может вернуться после медицинского кризиса.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Участник выздоровел из штата Мэн.

В полиции сообщили, что тело пожилого мужчины было извлечено из реки Майн в Нижней Франконии. Представитель полиции заявил, что его смерть, скорее всего, была вызвана проблемами со здоровьем. По-видимому, 75-летний мужчина набирал воду с берега реки Майн в среду, но из-за внезапного ухудшения здоровья он упал и упал в реку недалеко от Эльмманна (округ Хасберге). Полиция не обнаружила никаких подозрительных действий.

Следующие абзацы добавлены для предоставления более подробной информации об расследовании. Спасательные службы также извлекли из реки личные вещи пожилого мужчины.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После предоставления 41 представлений, Мюриц-Сага, лучший открытый театр в Мекленбурге-Передней...
Федеральные земли Германии

Приблизительно 19 000 посетителей отмечают завершение периода на открытом воздухе в Муриц-Саге

Согласно художественному директору Нильсу Дувелли, число посетителей в Варнемюнде на Müritz восстановилось после спада, вызванного коронавирусом, и хорошая погода способствует этому.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Мероприятие по задержанию проведено, подозреваемый в причинении телесных повреждений, подозреваемый...
Федеральные земли Германии

На обочине улицы произошел инцидент с ножом, пострадали несколько человек.

В полночь к полицейскому участку подходит 44-летний мужчина с порезами. Он утверждает, что его ограбили ножом на Ringbahn. Мужчину задерживают.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навид Кермани получает премию Томаса Манна в размере 25 000 евро за 2024 год. Церемония состоится...
Федеральные земли Германии

Конференция Томаса Манна начинается с торжественного мероприятия в Любеке.

Том Кемпиного романа «Волшебная гора» занимает особое место на нынешнем фестивале Томаса Манна. Открытие этого мероприятия посвящено торжественному представлению, в котором автору Навиду Кермени вручается награда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.
Спорт

"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.

Нью-Йоркские Янки поддерживают своего известного бэттера Аарона Джаджа на фоне обвинений в игнорировании группы игроков МЛБ во время недавнего игрового дня 2024 Лиги маленькой лиги мира.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Безestroны замечены в небе над 'Чемкоаст Парк Брунсбюттель'.
Политика

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне За последние несколько дней над значительным промышленным объектом в Brunsbüttel неоднократно видели несколько дронов, якобы принадлежащих России. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, а слухи связывают это с Москвой. В настоящее время ведутся расследования из-за подозрений в шпионаже с разрушительными намерениями. Согласно сообщению Bild,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.
Спорт

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов. В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно