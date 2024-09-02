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Участник аварии на трассе А8, в которой участвовали четыре транспортных средства.

На трассе А8 произошла лобовая авария между фургоном и грузовиком. В результате происшествия пострадали несколько человек.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
В аварию попали четыре автомобиля.
В аварию попали четыре автомобиля.

- Участник аварии на трассе А8, в которой участвовали четыре транспортных средства.

На A8 автостраде произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек. Инцидент, произошедший недалеко от Адольсрида (район Аугсбург), начался с того, что фургон и грузовик столкнулись друг с другом, как сообщил представитель полиции. В результате в аварию попали еще два автомобиля. К утру понедельника еще не было известно о степени травм и причинах происшествия.

На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, чтобы оказать помощь пострадавшим в серьезной аварии на A8. К сожалению, цепочка столкновений четырех автомобилей привела к значительному материальному ущербу и возможным долгосрочным последствиям.

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