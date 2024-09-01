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Федеральные земли ГерманииНовостиЯвка избирателей

Участие избирателей достигло 55% на выборах в местные органы власти в полдень

В разгаре кампании по выборам в Тюрингии царит напряженная обстановка, сопровождаемая многочисленными протестами. К сожалению, эта напряженная обстановка пока не привела к существенному увеличению участия избирателей по сравнению с данными 2019 года.

 and  Grigoriy Williams
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Примерно 1 660 000 жителей Тюрингии приглашаются принять участие в выборах в новое законодательное...
Примерно 1 660 000 жителей Тюрингии приглашаются принять участие в выборах в новое законодательное собрание.

- Участие избирателей достигло 55% на выборах в местные органы власти в полдень

В недавних выборах в Тюрингии участие избирателей кажется немного выше, чем в 2019 году. По данным избирательной комиссии, на 16:00 около 55% избирателей проголосовали на избирательных участках. В эти цифры не включены избиратели, голосующие по почте. В отличие от 2019 года, к этому времени явка избирателей составляла 54,1%.

В отличие от европейских и близлежащих выборов, прошедших ранее в этом году, наблюдается возрождение интереса. В то же время в июне явка избирателей составляла всего 45,3%.

Избирательные участки будут открыты до 18:00. К полудню кандидаты от основных партий, даже члены их семей, проголосовали на этих участках.

Инцидент на избирательном участке

На данный момент с избирательных участков не поступало сообщений о серьезных проблемах. Однако на одном из участков в Гере произошел небольшой инцидент. Утром мужчина в футболке Альтернативы для Германии пришел голосовать. Руководитель участка попросил его снять футболку, так как агитация за партии запрещена на территории участка.

Мужчина подчинился, но при выходе с территории участка он угрожал. Полиция составила протокол и предупредила мужчину. Кроме того, власти в Эрфурте расследуют случаи вандализма, связанные с оскорбительными политическими граффити, такими как "Хёкке - нацист", появившимися возле избирательных участков в субботу ночью, как сообщил представитель полиции.

Разделенное общество, ожидается сложное формирование коалиции

Разломы, проявившиеся во время предвыборной кампании, были очевидны в Эрфурте даже накануне выборов: около 1300 сторонников AfD приветствовали своего известного ультраправого кандидата, Йорга Хёкке. Одновременно около 3000 контрпротестующих собрались на площади у собора, осуждая праворадикализм и выступая за открытость.

Опросы показывают, что создание большинства в земельном парламенте после выборов будет крайне сложной задачей. AfD может получить около 30% голосов, став самой сильной силой в земельном парламенте. Однако ни одна из крупных партий не хочет сотрудничать с AfD при формировании коалиции. Последние опросы показывают, что ХДС находится всего немного впереди BSW на втором и третьем местах. BSW участвует в выборах в Тюрингии впервые.

В настоящее время Тюрингию возглавляет правительство меньшинства, состоящее из Левых, Зеленых и СДПГ. Левые под руководством министра-президента Бодо Рамлова показали значительное снижение в опросах по сравнению с предыдущими выборами, получив около 14%. СДПГ, как ожидается, еле-еле преодолеет 5-процентный барьер. Зеленые и FDP, как ожидается, не превысят 5-процентный барьер и не попадут в земельный парламент. Стоит помнить, что опросы отражают лишь преобладающую климат общественного мнения в момент опроса и не являются надежными индикаторами результатов выборов.

Увеличение явки избирателей на выборах в Тюрингии является положительным признаком и может указывать на растущий интерес к политике. К 16:00 явка избирателей уже составляла 55%, превысив показатель 2019 года на тот же час.

При высоких политических tensions потенциальная 30-процентная доля голосов для AfD может еще больше фрагментировать политический ландшафт. Несмотря на то, что они являются самой сильной силой в земельном парламенте, крупные партии, скорее всего, не захотят формировать коалицию с AfD из-за их ультраправых взглядов.

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