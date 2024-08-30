- Убытки рабочих мест в Рейнланд-Пфальц <unk> уменьшение возможностей трудоустройства

За последние три месяца безработица в Рейнланд-Пфальце демонстрировала устойчивый рост. В августе 125 800 человек остались без работы, что на 3400 больше, чем в июле, согласно данным местного отделения Федерального агентства занятости в Саарбрюкене. В результате уровень безработицы в августе составил 5,5%, что на 0,1 процентный пункт выше, чем в предыдущем месяце, и на 0,4 процентного пункта выше, чем в августе прошлого года. Данные, использованные для этих расчетов, актуальны по состоянию на 14 августа.

Как сообщила Хайдрун Шульц, глава регионального отделения Рейнланд-Пфальц-Саар, за последние четыре недели наблюдалось существенное снижение количества вакансий на 12% по сравнению с июлем. Снижение составило даже 26,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Около 7400 вакансий для учеников остаются

В августе около 9000 человек зарегистрировались как безработные, что на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. Однако число тех, кто вернулся на рынок труда после периода безработицы, также существенно сократилось, до около 6100 человек.

В общей сложности было зарегистрировано 36 500 вакансий, что на 400 меньше, чем в предыдущем месяце, и на 12% меньше, чем в тот же период прошлого года. Согласно данным агентства, наибольшее количество рабочих мест доступно в сфере временной работы - 6830 вакансий, за ней следуют розничная торговля с 4850 вакансиями и здравоохранение и социальная помощь с 4280 вакансиями.

На рынке ученических мест в настоящее время около 4000 молодых людей ищут места, в то время как остается 7400 открытых позиций. Это означает, что на каждые 100 незанятых ученических мест 54 молодых человека все еще не имеют места. Шульц из регионального отделения подчеркнула: "На рынке ученических мест по-прежнему есть множество возможностей для молодых людей. Еще не поздно".

Дата выхода данных о рынке труда

Из 9000 человек, зарегистрированных как безработные в августе, почти половина - мужчины и мальчики. Кроме того, на рынке ученических мест есть 7400 вакансий, которые могут предоставить возможности для многих мужчин и мальчиков, ищущих работу или обучение.

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