Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовости

Уборка после наводнения в районе Бруксаля

Вода внезапно хлынула и затопила улицы и подвалы в Гондельсхайме и Бруксале. Важные последствия будут доминировать там ещё несколько дней. Однако есть и хорошие новости.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Наводнения в Бруксале также привели к тому, что номерные знаки открепились - они теперь появляются...
Наводнения в Бруксале также привели к тому, что номерные знаки открепились - они теперь появляются вновь.

- Уборка после наводнения в районе Бруксаля

После наводнений в районе Карлсруэ продолжаются работы по ликвидации последствий. Подвалы по-прежнему затоплены, сообщили в городе Бруксаль. Некоторые загрязнены маслом, поэтому ими должны заниматься специальные команды.

Нет опасений по поводу питьевой воды

Кроме того, необходимо утилизировать большие количества грязи и крупный мусор. Городские сотрудники и пожарные выезжают на место для оценки потребностей и организации транспортировки. Тем, кто нуждается в помощи волонтеров, следует обращаться в назначенные пункты сбора экстренной помощи.

В муниципалитете Гондельхайм будут установлены контейнеры для утилизации. Их будут обменивать или опустошать четыре раза в день, сообщается.

"Питьевую воду можно использовать без опасений", - заявили в Бруксале. Не все домохозяйства еще подключены к электроэнергии, так как вода все еще находится в подвалах домов. "Как только опасность будет устранена, улицы будут подключены".

Возвращаются номерные знаки

Сильные дожди вызвали резкое поднятие уровня реки Зальбах и выход из берегов в Бруксале и Гондельхайме ночью в среду. Целые районы были внезапно затоплены, автомобили уносило течением, а подвалы наполнялись водой.

Похоже, некоторые номерные знаки во время наводнения отсоединились и были унесены течением. Управление района Карлсруэ сообщило, что номерные знаки были сданы в отделение регистрации транспортных средств. "Любой, кто потерял свой номерной знак, должен связаться с отделением регистрации через [email protected]", - сказали они. Те, кто находит номерные знаки, должны сдать их в местное отделение полиции или в отделения регистрации в Бруксале или Бреттене.

Город Бруксаль в настоящее время занимается загрязненными подвалами, которые требуют специальной обработки из-за загрязнения маслом, как сообщается в новостях. Любые жители, которые потеряли свои номерные знаки во время наводнения, должны обратиться в отделение регистрации транспортных средств в Карлсруэ за помощью.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно