- Уборка после наводнения в районе Бруксаля

После наводнений в районе Карлсруэ продолжаются работы по ликвидации последствий. Подвалы по-прежнему затоплены, сообщили в городе Бруксаль. Некоторые загрязнены маслом, поэтому ими должны заниматься специальные команды.

Нет опасений по поводу питьевой воды

Кроме того, необходимо утилизировать большие количества грязи и крупный мусор. Городские сотрудники и пожарные выезжают на место для оценки потребностей и организации транспортировки. Тем, кто нуждается в помощи волонтеров, следует обращаться в назначенные пункты сбора экстренной помощи.

В муниципалитете Гондельхайм будут установлены контейнеры для утилизации. Их будут обменивать или опустошать четыре раза в день, сообщается.

"Питьевую воду можно использовать без опасений", - заявили в Бруксале. Не все домохозяйства еще подключены к электроэнергии, так как вода все еще находится в подвалах домов. "Как только опасность будет устранена, улицы будут подключены".

Возвращаются номерные знаки

Сильные дожди вызвали резкое поднятие уровня реки Зальбах и выход из берегов в Бруксале и Гондельхайме ночью в среду. Целые районы были внезапно затоплены, автомобили уносило течением, а подвалы наполнялись водой.

Похоже, некоторые номерные знаки во время наводнения отсоединились и были унесены течением. Управление района Карлсруэ сообщило, что номерные знаки были сданы в отделение регистрации транспортных средств. "Любой, кто потерял свой номерной знак, должен связаться с отделением регистрации через [email protected]", - сказали они. Те, кто находит номерные знаки, должны сдать их в местное отделение полиции или в отделения регистрации в Бруксале или Бреттене.

Город Бруксаль в настоящее время занимается загрязненными подвалами, которые требуют специальной обработки из-за загрязнения маслом, как сообщается в новостях. Любые жители, которые потеряли свои номерные знаки во время наводнения, должны обратиться в отделение регистрации транспортных средств в Карлсруэ за помощью.

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