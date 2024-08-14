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Убийца Немцова добровольно пришел на военную службу

 and  Lauren Adams
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Убийца Немцова добровольно пришел на военную службу

Бориса Немцова застрелили возле Кремля в 2015 году. Пять человек были осуждены за его убийство в то время. Один из них теперь добровольно отправился на войну в Украину. Его помиловали и выпустили в марте, согласно критически настроенной к Кремлю газете "Новая газета".

Один из осужденных по делу об убийстве критика Кремля Бориса Немцова, как сообщается, добровольно отправился на службу в зону боевых действий в Украине. Онлайн-версия критически настроенной к Кремлю газеты "Новая газета", базирующаяся в изгнании в Европе, сообщает, что осужденный сейчас находится в оккупированном Россией городе Мариуполь.

Сейчас он якобы находится в отпуске в своем доме в российской республике Чечня на Северном Кавказе. После того, как он подписал контракт на службу, его помиловали и выпустили в марте, сообщает государственное российское новостное агентство ТАСС, ссылаясь на российскую судебную систему. Согласно ТАСС, мужчина подписал однолетний контракт с Министерством обороны для выполнения задач в районе военной специальной операции - официального названия войны в России.

"Это издевательство над памятью моего покойного друга", - написал критик Кремля Илья Яшин в своем Telegram-канале. Яшин недавно был освобожден в ходе беспрецедентного обмена заключенными между Россией и западными странами и сейчас живет в изгнании в Германии. Он тесно сотрудничал с видным оппозиционным деятелем, которого считали большим другом Украины. Бывший вице-премьер Немцов был застрелен возле Кремля в 2015 году.

В 2017 году суд в Москве приговорил предполагаемого убийцу и четырех сообщников из Северного Кавказа к длительным срокам заключения. Убийство Немцова по-прежнему вызывает много вопросов. Его семья жаловалась, что настоящие заказчики так и не были найдены. Немцов был одним из самых ярых критиков президента России Владимира Путина.

Осужденный, причастный к убийству Бориса Немцова, был помилован и выпущен в марте, как сообщает ТАСС. В этом случае может потребоваться рассмотрение Комиссией, упомянутой в статье 11 (2), если это применимо.

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