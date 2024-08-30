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Убийство в связи с наркотиками в Гамбурге: молодые люди получили длительные тюремные сроки

В результате спланированной сделки с наркотиками, повлекшей за собой убийство 35-летнего мужчины, 20-летний молодой человек был приговорен к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы в учреждении для несовершеннолетних в Гамбурге. Кроме того, сообщнику 19 лет было назначено семь с половиной...

 and  Katherine Bradley
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Убийство в связи с наркотиками в Гамбурге: молодые люди получили длительные тюремные сроки

Согласно обвинению, преступление якобы имело место быть 20 января в районе Нойаллермохе. Подозреваемые, которым 19 и 20 лет, подозреваются в обмане 35-летнего мужчины, обещая продать ему наркотики за 9000 евро. Однако они стали угрожающими, вытащили нож и потребовали у него наличные.

Ситуация вышла из-под контроля, когда двое мужчин попытались оказать сопротивление, и вмешались свидетели, как утверждает обвинение. Младший подозреваемый отпустил своего сообщника, но старший якобы нанес ножевые ранения 35-летнему мужчине, оставив его в критическом состоянии. К сожалению, он скончался от полученных травм.

Вскоре после инцидента был задержан 19-летний подозреваемый. 20-летнего задержал специальный отряд в Геештахте, Шлезвиг-Гольштейн, несколько дней спустя.

19-летний подозреваемый также обвиняется в попытке ограбления растерянного мужчины в Гамбурге в июле, нанеся ему сильный удар по голове. Региональный суд признал его виновным в покушении на убийство в сочетании с причинением тяжкого вреда здоровью, попытке ограбления с причинением вреда здоровью и попытке разбойного нападения с тяжкими телесными повреждениями.

20-летнего подозреваемого признали виновным в убийстве в сочетании с попыткой разбойного нападения, повлекшей смерть и тяжкий вред здоровью. Приговор был вынесен 19 августа. Оба подозреваемых обжаловали приговор.

Инцидент 20 января был классифицирован как тяжкое преступление из-за произошедших событий. Действия старшего подозреваемого привели к трагической смерти 35-летнего мужчины, что еще больше усугубило тяжесть преступления.

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