Убийство супруги подмышечной костью и ножом: саксонский мужчина получил пожизненное заключение

Ситуация была связана с нежеланием подсудимого признать разрыв пары, что привело к тому, что он мешал его 37-летней жене жить своей жизнью, как сообщает представитель суда. По словам суда, пара была вовлечена в альтернативную сексуальную культуру БДСМ или садо-мазохизма.

Женщине было предписано быть покорной мужчине и служить ему. Из-за своего желания независимости и разлуки мужчина подозревается в планировании убийства жены, как указано в обвинительном заключении. Он якобы столкнулся с ней в их бывшей общей квартире, где она продолжала ухаживать за кошками.

Перед окончанием суда подсудимый представил заявление, в котором признал убийство своей жены, но описал его как непреднамеренное убийство. Он заявил, что носил арбалет в день инцидента для фотографирования его перед продажей в Интернете.

Затем было заявлено, что произошла ссора, переросшая в физическое противостояние. Арбалет выстрелил, поразив женщину. В ответ, как утверждается, она направилась к нему с двумя ножами, заставив его схватить нож и ударить ее.

Жюри частично приняло эту историю, в основном на основе представленных доказательств. Они пришли к выводу, что преступление было спланировано и совершено с злым умыслом и низкими мотивами. Более того, судебно-медицинские исследования показали, что ни у жертвы, ни у подсудимого не было признаков самообороны или боевых ран.

Оставшаяся в живых 13-летняя дочь проживает в детском доме. Суд обязал подсудимого, который также выступал в качестве истца, выплатить дочери пособие в размере 25 000 евро. Часть основного судебного разбирательства и слушаний проходила в частном порядке. Приговор все еще ожидается.

После инцидента подсудимого нашли прячущимся в Звикау, городе в Германии. Несмотря на его заявления об невиновности, многие местные жители выразили свое шок и осуждение произошедших в их сообществе событий.

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