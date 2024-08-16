Убийство известного специалиста по уходу за кожей, которое имеет интригу блокбастера, стало реальностью.

Десять лет назад сообщения могли содержать опасные предупреждения от таинственных отправителей или реакции на объявления, предлагающие "бесплатный" секс, в которых были указаны контакты ДаЛуизы (наряду с фотографиями ее и ее дочерей, наложенными на explicit graphics) и распространенные вдоль Санта-Моники. Однако сообщения оказались от друзей и клиентов, сообщающих ДаЛуизе о последней главе в жизни, которая напоминала голливудский триллер: ее играет Элизабет Бэнкс в новом фильме.

Премьера "Косметики" сегодня рассказывает полувымышленную историю Лос-Анджелесской эстетистки Хоуп Гудмен (Бэнкс), которая убеждена, что владелец конкурирующего салона Ангел Вергара (Луис Герреро Мендес) пытается разрушить ее. Ее шины проколоты, она получает тревожные видео и ночные звонки, и мужчина появляется в ее клинике после объявления в газете, приглашающего незнакомцев исполнить ее рабочие сексуальные фантазии.

"Мой телефон стал контейнером для разных видов преследования... во время моего испытания, поэтому когда (эти сообщения) появились, и первое, что я вижу, - трейлер о моей жизни, это воссоздало часть того травматического опыта", - рассказала ДаЛуизе CNN в видеоинтервью перед премьерой фильма.

"Репутация важна в этом бизнесе", - замечает Гудмен в фильме, и она страдает от явно сексуального письма, отправленного на весь список ее контактов с ее аккаунта. Бывшие лояльные клиенты переходят в процветающий салон Вергары, в то время как все более тревожная Гудмен покупает пистолет для защиты и следует за своим соперником до его дома. Предложение друга о приюте затем принимает неожиданный оборот - как и подозрения Гудмен в том, кто действительно стоит за преследованием.

Искусство отражает жизнь

В фильме, описанном в титрах как "вымышленный", но "вдохновленный реальными событиями", история имеет много сходств с ДаЛуизой.

Теперь 65-летняя эстетистка когда-то служила знаменитостям, таким как Дженнифер Энистон и Сара Мишель Гellar, в своем голливудском салоне "Кожа Рефинери". Популярная своими "галантными" процедурами, которые использовали небольшие электрические токи, чтобы beauty products глубоко проникали в кожу, ДаЛуизе - как и персонаж Гудмен - запустила линию по уходу за кожей и получила собственную известность в СМИ.

Кроме упомянутых листовок и текстов, шины ДаЛуизы также были проколоты. Она получала бесчисленные нежелательные звонки и на Craigslist были опубликованы несколько объявлений от ее имени, утверждающих, что она ищет мужчину, чтобы исполнить свои сексуальные фантазии.

Так же, как и персонаж Гудмен, ДаЛуизе также пришла к ложному убеждению, что эстетист, открывший клинику рядом с ней, Габриэль Суарес, был ответственен за тревожные инциденты.

"Я была шокирована и поражена тем, насколько точно все было, от местоположения до манер и того, как были оформлены наши салоны", - сказала ДаЛуизе о производстве. (В отличие от этого, Бэнкс раскрыла Entertainment Weekly в прошлом месяце, что она не знала, что фильм основан на реальной истории, "достаточно поздно в процессе". )

Однако сюжет фильма отклоняется от реальности в критических областях - в частности, в отношении преступления, в котором ДаЛуизе была обвинена.

В марте 2014 года ДаЛуизу арестовали и обвинили в заговоре об убийстве Суареса. Дело вращалось вокруг текста, который она отправила тогдашнему другу Эдварду Фейнштейну, в котором говорилось, что она "нашла того, кто уберет Габриэля". ДаЛуизе утверждала, что сообщение не было серьезным (она описала его CNN как "выпуск пара").

Индивидуум, которого она якобы наняла для убийства, бывший игрок НФЛ Крис Гейл, свидетельствовал в суде, что она едва знала ДаЛуизе и никогда не просила его убить Суареса. Присяжные оправдали ее менее чем за час, но только после того, как она провела 10 месяцев в тюрьме в ожидании суда, во время которых у нее развился рак толстой кишки. (Впоследствии она подала в суд на Лос-Анджелесское управление шерифа за незаконное заключение под стражу, среди прочего, и досрочно урегулировала с окружным судом за не диагностирование ее рака во время заключения.)

ДаЛуизе считала, что была подставлена, и подозрения вскоре переключились на информатора полиции, Фейнштейна. Авторитеты подозревали, что он и его друг (и один из клиентов ДаЛуизы) Ник Пруго, член знаменитой "Бling Ring" банды, которая грабила дома знаменитостей, были ответственны за неприятные акты, а не Суарес.

В 2016 году Верховный суд Лос-Анджелеса приговорил Фейнштейна и Пруго к 350 часам общественных работ и трем годам условного срока за преступления по преследованию. Пара была обязана держаться подальше от ДаЛуизы и ее двух дочерей и прекратить контакты друг с другом в течение 10 лет.

Фейнштейн и Пруго также были обвинены в публикации онлайн-объявления, приглашающего мужчин посетить дом ДаЛуизы, чтобы изнасиловать ее, но судья отклонил это обвинение в тяжком преступлении, сочтя доказательства недостаточными.

Приговор пары последовал после сделки о признании вины, и мотивы для их преступлений не были обнародованы судом. Предоставив свое объяснение в эпизоде "Доктор Фил" в 2015 году, ДаЛуизе сказала о Фейнштейне: "Я просто думаю, что это патологическое, это жестокое и это психоз".

Несмотря на похвалу производству, ДаЛуизе выражает разочарование тем, что писатели или режиссер Остин Питерс не проконсультировались с ней или даже не пригласили на предварительный просмотр фильма, хотя она смогла присоединиться к другим приглашенным, чтобы посмотреть фильм дважды перед его выходом. Рассмотрение юридических действий против IFC Films было вариантом, но эстетистка теперь придерживается принципа "если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним".

"У меня нет другого выхода, кроме как принять это, так как юристы, с которыми я консультировалась, сказали, что нет прочной правовой основы для того, чтобы претендовать на какой-либо вид ущерба," - объяснила она.

"Я чувствую себя материнской фигурой, которая хочет упрекнуть авторов за то, что они не искали моего руководства, так как фильм мог бы быть лучше, если бы я была вовлечена," - продолжила она.

IFC Films воздержался от комментариев по поводу того, почему ДаЛуиз не была включена в проект.

ДаЛуиз надеется, что возрожденный интерес к ее делу поможет продать ее документальный фильм на крупную сеть или сервис потокового вещания, сообщив CNN, что она наняла "известного режиссера" для проекта вскоре после выхода трейлера "Скicare". (Ранее она воспользовалась скандалом, перезапустив свою карьеру в индустрии красоты под брендом "Убийственные процедуры").

Несмотря на то, что судебные разбирательства завершились, обсуждения вокруг ее дела продолжаются на различных платформах социальных сетей. Аккаунты, якобы представляющие ДаЛуиз, появились в Интернете, заявляя, что они раскрывают "правду" о ней. Фейнштейн, который, как сообщается, сказал следователям, что ДаЛуизfabricating преследование, чтобы опорочить Суареса, продолжает оспаривать ее версию событий, выпустив в 2021 году видео на YouTube, в котором он сожалеет о сделке и обвиняет ее в fabrication stalking incidents.

ДаЛуиз предпочла остаться в стороне от обвинений Фейнштейна, выразив желание, чтобы он "исчез". Однако просмотр "Скicare" побудил ее снова попытаться поставить все на свои места, описав фильм как "american ride", который был "приятным", но неточным в фактах.

"Фильм представил около 20% моего кошмара. Зрители не знают о том, что было потом - заключении и других событиях. Так что я немного более комфортно знаю, что когда выйдет мой документальный фильм, люди не узнают его из фильма, который они видели. Это моя надежда, так как это довольно отличается," - добавила она.

"Скicare" в настоящее время идет в кинотеатрах.

Говоря об точности фильма, ДаЛуиз упомянула, что она была удивлена тем, насколько точно производство захватило стиль и декор ее клиники по уходу за кожей.

Изображение преследования, которое она испытала, включая явно выраженные электронные письма, отправленные на ее список контактов, было жестким напоминанием о травме, которую она пережила.

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