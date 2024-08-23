Убегавший пленник в Австрии

Недавно был пойман беглец из высокобезопасного учреждения, расположенного в Южном Баварии. Австрийские правоохранители задержали его в Штирии в прошлый четверг вечером. Подозреваемый, 28 лет, был среди четырех заключенных, которые сбежали из районной больницы в Штраубинге 17 августа, вместе с тремя другими преступниками.

Беглец, сбежавший из районной больницы в Штраубинге, расположенной в Нижней Баварии, был задержан в Штирии. Несмотря на то, что он был из Южной Баварии, высокобезопасное учреждение, из которого он сбежал, не находилось в Нижней Баварии.

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