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ПанорамаНовостиПреступность

Убегающие на свободе - многочисленные рассказы о их побегах

Четыре беглеца из психиатрической лечебницы продолжают ускользать от правоохранительных органов, которые активно следят за различными указаниями, предоставленными очевидцами.

 and  Alex Stellmacher
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Четверо Conclusions успешно организовали побег из больничного заведения в Страукинге, Нижняя...
Четверо Conclusions успешно организовали побег из больничного заведения в Страукинге, Нижняя Бавария. Правоохранительные органы начали масштабный розыск.

- Убегающие на свободе - многочисленные рассказы о их побегах

Четверка беглецов из Нижней Баварии скрывается с субботы ночи. Расследование Криминальной полиции (КУ) в полный рост, как подтвердил спикер. Ведется широкомасштабный поиск преступников. Авторитеты призывают общественность к сотрудничеству, и сообщения поступают из разных частей Германии. Каждое сообщение тщательно проверяется.

В понедельник не использовались кинологические подразделения и вертолеты, но они могут быть задействованы в любой момент, если это будет необходимо, добавил спикер. Общественности рекомендуется не подвозить автостопщиков и держаться подальше от подозрительных личностей. Вместо этого следует набрать 110 в случае чрезвычайной ситуации.

Ситуация с заложниками и обвинения в тяжком телесном повреждении

Прокуратура и КУ расследуют случаи предполагаемого удержания заложников и тяжкого телесного повреждения. Сообщается, что мужчины угрожали, избивали и удерживали сотрудника окружной больницы в Штраубинге (ОКБ) в качестве заложника в субботу вечером, чтобы открыть главный вход.

Преступники в возрасте 27, 28 и 31 год считаются опасными. Они находились в ОКБ в отделении судебной психиатрии за преступления против собственности и наркотики. Как сообщил окружной спикер, трое из мужчин были известными фигурами до своего побега. Их лечение, возможно, было приостановлено.

Тревога 1, Тревога 2 - Общественная тревога 3

Расследование Криминальной полиции (КУ) по-прежнему сосредоточено на разрешении преступлений, связанных с удержанием заложников и тяжким телесным повреждением. Несмотря на помощь общественности, беглецы все еще на свободе и представляют угрозу общественной безопасности.

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