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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

UBA стремится отменить обманчивые климатические инициативы в Китае.

 and  Ksenia Johnson
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UBA стремится отменить обманчивые климатические инициативы в Китае.

Федеральное ведомство по охране окружающей среды расследует 45 подозрительных проектов в Китае из-за обвинений в мошенничестве. Руководитель ведомства Дирк Месснер заявил, что их цель - аннулировать все эти сомнительные китайские проекты.

Месснер сказал: "Мы не верим, что даже небольшая часть этих 45 проектов может быть законной". Он добавил, что эти проекты окружены "очень сильными подозрениями в мошенничестве". По его словам, это похоже на "мошенническое заключение контрактов", при котором проекты регистрируются обманным путем, не соответствующие заявленным требованиям, таким как снижение выбросов CO2.

На данный момент ведомство тщательно расследовало 56 климатических проектов в Китае и представило предварительные выводы, добавил Месснер. Это совместное расследование, в котором участвуют Берлинская прокуратура и международная юридическая фирма, продолжается. Даже шоу ZDF "Фронталь" сообщило о масштабе проблемы на прошлой неделе, ссылаясь на адвоката Кристиана Шёффледа, назначенного УБА.

45 из 66 китайских проектов расследуются из-за подозрений в мошенничестве

Расследования, которые сейчас ведутся, возникли из-за подозрений в мошенничестве в контексте климатических проектов в Китае, выявленных в июне. По данным УБА, немецкие нефтяные компании могли необоснованно снизить свой баланс CO2 за счет включения вкладов из мошеннических проектов по защите климата. В настоящее время, по крайней мере, 45 из 66 проектов в Китае расследуются из-за нерегулярностей.

Сперва Федеральное министерство окружающей среды сообщило о 69 проектах в июльском отчете, но эта цифра была неверной. Этот отчет ссылался на 66 проектов в Китае и 75 проектов по всему миру, которые УБА в настоящее время изучает, уточнил представитель УБА по запросу.

Месснер объяснил, что эти 45 проектов соответствуют кредитам CO2, эквивалентным шести миллионам тонн CO2. Рыночная стоимость этих кредитов оценивается в 1,5 миллиарда евро по данным УБА. Однако только 0,004 миллиона тонн из этих шести миллионов тонн, уже зачисленных на баланс компаний из-за этих проектов, могут быть аннулированы и сохранены. В результате мошенничество причинило ущерб примерно в 500 миллионов евро на основе выданных сертификатов.

Союз, среди прочих, критикует УБА и Министерство окружающей среды за их реакцию на подозрения в мошенничестве. Они обвиняют ведомства в том, что они среагировали слишком поздно на мошенничество. Однако УБА заявляет, что имело первые указания на отдельные случаи уже в сентябре 2023 года, которые оно преследовало. Сперва информация была "слухами", и "анонимные информаторы" сперва не считались надежными. УБА сперва не называло конкретные компании или лиц, ссылаясь на продолжающиеся расследования.

Комиссия, являющаяся Федеральным ведомством по охране окружающей среды, участвует в расследовании 45 подозрительных климатических проектов в Китае из-за обвинений в мошенничестве. Несмотря на тщательное изучение 56 китайских проектов Месснером, он выражает сомнение в том, что какой-либо из 45, которые расследуются, может быть законным, учитывая "очень сильные подозрения в мошенничестве".

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