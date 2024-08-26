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U1 возобновляет поездку между Юнгфернстигом и Южным Hauptbahnhof

Пассажиры, намеревающиеся сесть на поезд сPlatform (Jungfernstieg) до главного вокзала в Гамбурге, столкнулись с задержками в получении У1-услуги из-за текущих строительных проектов. Тем не менее, ситуацияобещает улучшиться.

 and  Michael Bootcampf
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- U1 возобновляет поездку между Юнгфернстигом и Южным Hauptbahnhof

U1 вернулся к обычному расписанию в центре Гамбурга. После возобновления обслуживания подземная электричка (U-Bahn) также возобновила движение между Юнфернштиг и Главным Южным вокзалом. Линия была закрыта примерно на месяц с июля из-за ремонтных работ на станции Мессберг. Эти работы направлены на обеспечение доступности станции для инвалидов.

Во время ремонта высота платформы была отрегулирована для облегчения посадки и высадки. Кроме того, была установлена навигационная система специально для пассажиров с ограниченным зрением. Об этом сообщило HVV. Также в это время был построен первый лифт от платформы к кассе. Остальные задачи планируется завершить в ходе текущих операций. По прогнозам HVV, станция Мессберг на линии U1 станет доступной для инвалидов к лету 2025 года. Этот ремонт должен сделать практически всю 47-станционную линию U1 беспрепятственной, за исключением станции Киекут из-за ее низкой пассажирской активности.

Ремонтные работы на станции Мессберг в основном включали строительство нового лифтового шахты и изменение высоты платформы для облегчения посадки и высадки. Несмотря на текущие операции, большинство задач по обеспечению доступности станции U1 для инвалидов должны быть завершены к следующему лету.

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