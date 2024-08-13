У животных тоже есть своя сторона.

Левши и животные-левши не редкость. Но что насчет животных? Исследователи обнаружили, что они тоже имеют любимую лапу или предпочитаемую ласту. Даже осьминоги имеют любимый щупалец.

Ранее считалось, что леворукость является исключительно человеческим феноменом. Вот почему 13 августа во всем мире празднуется левши с 1990-х годов. Это примерно один из десяти людей, как сообщает глобальное исследование, представленное в 2021 году. Биопсихолог Себастьян Окленбург из Медицинской школы Гамбурга участвовал в этом исследовании. Он также может многое рассказать о животных.

Многие животные имеют доминирующую лапу

"Леворукость является формой гемисферной асимметрии, или доминирования одного полушария мозга для определенных Activities", - объясняет Окленбург немецкому пресс-агентству. Это влияется как генетическими, так и средовыми факторами, что также применимо к животным. Многие виды животных показывают лево-право-преференцию, добавляет он.

Вместе с biopsychologists Феликс Стёккенс и Онур Гюнтюркюн Окленбург проанализировал 119 различных видов животных в исследовании: от предпочтения лапы у кошек до предпочтения когтей у попугаев до леворукости у высших приматов. Исследование также охватывало земноводных, рыб и рептилий. Исследователи обнаружили, что примерно у одной трети видов животные не показывали четкого предпочтения одной стороны.

С другой стороны, большинство видов предпочитали определенную сторону. Среди них были многие животные, которые предпочитали выполнять задачи левой лапой - так же, как и люди, которые в целом склонны быть правшами. "Эти результаты показывают, что предпочтения конечности - это правило, а не исключение в животном мире", - пишет Окленбург в другом исследовании.

Дальнейшие исследования сосредоточились на домашних животных. Мета-анализ показал, что более трех четвертей исследованных кошек были либо правшами, либо левшами. Примерно один из четырех кошек использовал обе лапы с одинаковой частотой. Аналогичный паттерн был замечен у собак: более двух третей предпочитали либо левую, либо правую лапу.

Правопреференция у животных с плавниками

Интересно, что даже животные, не имеющие рук или ног в классическом смысле, могут показывать некую леворукость, сообщает Окленбург. Команда, возглавляемая экологом Аннетт Зиг из Университета Мичигана, наблюдала за красноухими черепахами в исследовании и обнаружила предпочтение правой стороны. Это означает, что самки этого вида черепах часто использовали свой правый задний плавник для покрытия яиц.

Даже беспозвоночные с простыми нервными системами могут показывать предпочтения конечности. В исследовании, опубликованном в "Биологическом бюллетене", исследователи наблюдали за плавающим крабом, видом краба, который является обычным деликатесом в Восточной Азии. Результат: он открывает мидии чаще правой клешней, чем левой.

Можно подумать, что только животные с двумя передними конечностями показывают четкое предпочтение стороны. Не так: старое исследование Конрада Лоренца Института эволюции и когнитивной науки в Австрии обнаружило, что даже восьмирукие существа, такие как осьминоги, имеют любимое щупальце для захвата определенной пищи.

Тест с вашим собственным питомцем

Так же, как и люди, многие виды животных более искусны с одной из своих конечностей. Владельцы животных могут узнать, какую лапу предпочитает их четвероногий друг, с помощью простых трюков.

"В принципе, большинство людей используют 'задачи получения пищи'", - объясняет биопсихолог Окленбург. Это задачи, в которых животное должно получить пищу. Например, лакомство можно спрятать в трубке, которая настолько узкая, что в нее помещается только одна лапа. "Если животное использует одну и ту же лапу для получения пищи, тогда вы знаете: животное правша или левша", - говорит исследователь.

Собаки, как и многие другие виды животных, часто показывают доминирующую лапу. Согласно исследованию, проведенному биопсихологами Феликс Стёккенс, Онур Гюнтюркюн и Себастьян Окленбург, более двух третей собак показали предпочтение либо левой, либо правой лапы.

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