- У "Вюрцбургских кикеров" есть достаточно уверенности.

После напряженного матча в Кубке Германии (DFB-Pokal) подавленные Урзингенские Кicker получили поддержку от своих преданных фанатов во время обхода поля. "Держите голову высоко," - непрерывно подбадривали они своих героев.

Как и пять лет назад, Урзингенские Кicker снова не смогли пройти во второй раунд престижного турнира, на этот раз уступив в напряженной серии пенальти команде Бундеслиги ТСГ 1899 Хоффенхайм. Попадание во второй раунд принесло бы аутсайдеру приз в размере 418 906 евро.

Фаранак превосходит своего собственного вратаря

"Конечно, приятно получать аплодисменты, но мы должны быть честными: мы все еще выбыли," - сказал тренер Маркус Зшише после поражения своей четвертой лиги в серии пенальти со счетом 3:5 от претендента на Лигу Европы. "У нас был потенциал для чего-то невероятного. Но если вы наносите решающий удар в матче, подобном сегодняшнему, и действительно продвигаетесь вперед, это было бы сенсационно."

ОтважныеUnterfranken были на грани совершения почти невероятного. Ошибка запасного вратаря Лука Филипп позволила Урцингенскому Энсу Кук, который заменил травмированного Тео Харца в последнюю минуту, выйти вперед со счетом 1:0 перед 9511 зрителями всего через 11 минут.Own goal Эбрахима Фаранака (18.), который недавно перешел из Альтглиенике, ошеломил своего собственного вратаря Йоханна Хайпера и вернул Крайхгаузер в игру.

Урцингенский Морitz Hannemann (100.) затем восстановил преимущество, но Marius Bülter (107.) сравнял счет для Хоффенхайма. Только во время серии пенальти вратарь Хоффенхайма Филипп совершил решающий сэйв против капитана Доминика Мейзеля, разрушив кубковые надежды хозяев. "Если мы покажем такой же уровень игры в каждом матче этого сезона, нас будет сложно обыграть. Тогда мы сохраним свою прочную позицию," - сказал тренер Зшише с надеждой.

Все должны "отдаться игре"

Урцинген завоевал чемпионский титул в лиге Регионалла Бавария прошлого сезона, но проиграл в серии пенальти в матче за выход в высшую лигу Хannover 96 II, не получив повышения. В этом сезоне Кicker занимают восьмое место после пяти матчей, остался один матч.

"Мы возьмем с собой много уверенности, потому что доказали, на что способны," - сказал Ханеманн после мужественного выступления команды Региональной лиги. "Если все отдадутся игре, мы сможем добиться великих вещей."

Несмотря на недавнее поражение в серии пенальти от Хоффенхайма, Урцингенские Кicker продемонстрировали свой потенциал для шока команды более высокого дивизиона. Ханеманн, отражая дух команды, призвал: "Если все отдадутся игре, мы сможем добиться великих вещей."

Несмотря на разочаровывающее поражение в Кубке Германии, Урцингенские Кicker полны надежд на будущий успех, стремясь повторить свой уровень игры в каждом матче этого сезона.

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