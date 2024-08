У Трампа есть намеки на план, чтобы взять Харриса, но он, кажется, не в состоянии осуществить его

Но посреди оскорблений, трэша и ярости бывший президент случайно нашел то, чего добивался несколько дней: стратегию против вице-президента Камалы Харрис.

Бывший президент выступил на сцене в среду, а республиканские комментаторы надеялись увидеть признаки того, что он стабилизировался после более чем трех недель ярости и замешательства после того, как президент Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на 2024 год.

Все, кто ждал неожиданного поворота от Трампа, как всегда, были разочарованы, когда он назвал Харрис "сумасшедшей" и "неумной", высмеял ее смех сексистскими нападками и разжег свою риторику по иммиграции.

Бitterness Трампа, что он больше не конкурирует с Байденом, отвлекла внимание от речи, которую его кампания представила как серьезное выступление, посвященное экономике - вопросу, который волнует избирателей больше всего.

Но его речь, по крайней мере, по сценарию, впервые дала признаки того, что кампания Трампа начинает выстраивать единую, пусть и экстремальную и разделяющую, стратегию против нового соперника на общих выборах. Это мероприятие, таким образом, предоставило предвкушение того, как будет развиваться гонка до дня выборов после Национального съезда демократов на следующей неделе.

План Трампа замедлить Харрис может навредить ему самому

Новая стратегия, если Трамп когда-нибудь наберется достаточно дисциплины, чтобы реализовать ее последовательно, личная и направлена на разрушение идеи о том, что Харрис, вторая женщина, возглавляющая президентский билет основной партии, компетентна на своем посту. Она включает в себя обвинение Харрис в бедствии инфляции и высоких ценах на продукты, преследующих администрацию Байдена, под новым названием "камаланомика".

С Харрис, ожидающей представить свою собственную экономическую программу в пятницу, команда Трампа также хочет помешать любой попытке вице-президента представить свою кандидатуру как свежий старт для экономической политики. Трамп также усилил усилия по представлению Харрис как крайнего либерала - стратегия, которая иногда работала для республиканских президентских кампаний в прошлом - в то время, когда консервативные СМИ делают сравнения между ней и сенатором Берни Сандерсом из Вермонта.

Трамп также представляет Харрис как перебежчика, которая отказалась от своих прошлых позиций по энергетике и здравоохранению, но вернется к тому, что он называет ее радикальным прошлым, если будет избрана. Это попытка разрушить доверие к новой демократической номинантке и основана на его предыдущих вопросах о том, как она идентифицирует себя как черную женщину, а также как американка азиатского происхождения. В словах республиканского вице-президентского кандидата ДжД Вэнса, Харрис - "хамелеон", который меняет свою политику и расовую идентичность в зависимости от своей цели власти.

Бывший президент также удваивает ставки на политику страха, представляя якобы катастрофы дома и за рубежом, которые произойдут, если Харрис станет президентом - от Третьей мировой войны до Великой депрессии. Смешивая свой апокалиптический видение иммиграции и преступности, Трамп апеллирует к нестабильности среди американцев, которые борются за достойный образ жизни, и которые могут быть встревожены тем, что враги США, такие как Китай и Россия, находятся на марше.

Но вопрос для Трампа, когда Харрис набирает обороты, заключается в том, насколько он уже навредил себе своими истериками и ложными утверждениями о том, что замена Байдена на демократическом билете представляет собой какой-то переворот. Новые опросы показывают, насколько драматически Харрис изменила выборы. Вице-президент взорвал взрыв энтузиазма в партии, которая была деморализована всего три недели назад. И она восстанавливает пробелы в демократическом альянсе, которые угрожали погубить надежды Байдена на второй срок среди меньшинств и молодых избирателей в частности.

Подход Трампа, демонстрирующий его вулканический темперамент и жестокий личный стиль, кажется странным способом завоевать пригородных, женских и умеренных избирателей в ключевых штатах, которые стали еще более критическими для результата в ноябре теперь, когда Харрис вернула гонку к эффективной ничьей.

Ненависть Трампа к его нападкам может показаться глубоко оскорбительной для некоторых женщин-избирателей.

Например, в среду Трамп снова высмеял смех Харрис, используя его, чтобы сказать, что она не годится для президентства. "Что happened to her laugh? I haven’t heard that laugh in about a week," he said. "That’s why they keep her off the stage," he added, calling her laugh "of a crazy person" and "career-threatening."

И большую часть своей речи в среду Трамп казался все еще обращенным к базовым избирателям, которые обожают его, а не пытается апеллировать к более центристской аудитории. Более того, он даже высмеял идею серьезной речи - возможно, раздраженный республиканскими бывшими чиновниками, такими как бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и бывший соперник Трампа по праймериз, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которые умоляли его сосредоточиться.

"This is a little different day, this isn’t a rally," Trump told his crowd. "They wanted to do a speech on the economy so we are doing this as an intellectual speech. You are all intellectuals today."

Как Трамп будет пытаться замедлить ход Харрис

Хотя его частые отступления ослабили силу любого четкого нападения на Харрис, речь Трампа в среду представляла собой самую развернутую попытку до сих пор нейтрализовать ее угрозу. И они, скорее всего, будут быстро подхвачены его консервативными СМИ-поддержками, когда анти-харисская кампания набирает обороты.

— Трамп дал понять, что намерен принизить достижения, интеллект и характер Харрис. "Она не умная. Она не умная. Она не очень умная, но это сумасшествие, не так ли? Разве это не сумасшествие? Ее так неуважительно относились всего несколько недель назад, а теперь это Камала, Камала!" он сказал.

— Бывший президент также представляет Харрис как крайнего либерала, somehow чуждого политике большинства американцев. "6 ноября она снова станет либералом из Сан-Франциско, разрушающим все на своем пути," он сказал.

— Трамп пытается закрыть любую попытку Харрис отличиться от политики администрации Байдена. «Камала заявила, что борьба с инфляцией станет приоритетом первого дня. Но первый день для Камалы наступил три с половиной года назад. Почему она этого не сделала?» — сказал он. «Кстати, они команда — она пытается сбросить его с корабля... нет, нет, они команда».

— В рамках этой кампании Трамп пытается возложить на Харрис прямую ответственность за экономические трудности многих американских рабочих. «Кто-нибудь здесь чувствует себя богаче при Камале Харрис (и) коррумпированном Джо, чем при администрации Трампа? Стало ли что-нибудь дешевле при Камале Харрис и коррумпированном Джо?» — сказал Трамп. И вернувшись к личным нападкам, Трамп пообещал не дать «этой некомпетентной социалистической сумасшедшей ломать нашу экономику еще четыре года».

— Кампания утверждает, что Харрис вернется к своим прежним политикам после отречения от них, например, запретив фракцию или стремясь к системе здравоохранения с единой оплатой. «За каждым положением фальшивой новой Камалы... настоящая Камала сказала прямо противоположное», — заявил Трамп.

— Республиканцы ложно называют Харрис «czаром границы» с тех пор, как Байден назначил ее для работы над некоторыми социальными и финансовыми условиями в центральноамериканских странах, которые являются корнями миграции. Это будет центральным элементом новой кампании по свержению демократического кандидата. «Мигранты, которых впустила Харрис, насилуют наших женщин и вредят нашим детям, и теперь Камала хочет позволить им грабить социальную безопасность», — заявил Трамп безосновательно.

Бывший президент, казалось, был гораздо больше заинтересован в пассажах своей речи, которые оскорбляли его оппонента, чем в деталях своей собственной экономической политики. Но, излагая свои планы по налоговым льготам, массивным тарифам и сокращению регулирования, он сделал себя легкой мишенью для кампании Харрис.

«У Трампа нет плана, нет видения и нет настоящего интереса к помощи в построении среднего класса», — сказал в заявлении кампания. Также она изложила контраст между тем, что она назвала «двумя очень разными» экономическими программами, из которых избиратели выберут в ноябре: «Одну, которая строит средний класс, и одну, которая помогает миллиардерам и большим корпорациям в ущерб рабочим семьям».

Многие республиканцы считают, что недовольство избирателей высокими ценами в последние годы дает Трампу бесценный шанс вернуть президентство. Но его выходки в среду свидетельствуют о том, что он полностью способен растратить это преимущество.

Стратегия кампании Трампа по очернению компетентности вице-президента Камалы Харрис, возлагая на нее ответственность за экономические проблемы и представляя ее как радикального либерала, потенциально может обернуться против них, еще больше поляризуя электорат и отталкивая умеренных избирателей. Повторяющиеся личные нападки Трампа на Харрис, такие как насмешки над ее смехом и маркировка ее как негодной для президентства, могут быть восприняты как мизогиния и еще больше повредят его имидж среди женщин и избирателей в пригородах, ключевые демографии в штатах, где борьба.

