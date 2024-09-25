Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

У студентов с меньшим достатком наблюдается снижение количества заявок на получение финансовой помощи в колледжах после неправильного запуска FAFSA.

Удалённые сельские учащиеся показали снижение интереса к подаче заявок на получение стипендий в настоящее время вследствие осложнения введения модернизированной версии формы бесплатного заявления на федеральную студенческую помощь (FAFSA), известной как первоначальная.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Индивидумы перемещаются поissementsnant Университета Пенсильвании, расположенных в Филадельфии.
Индивидумы перемещаются поissementsnant Университета Пенсильвании, расположенных в Филадельфии.

У студентов с меньшим достатком наблюдается снижение количества заявок на получение финансовой помощи в колледжах после неправильного запуска FAFSA.

Заполнение формы является критически важным для получения доступа к федеральным грантам Пелл, студенческим займам и другой финансовой помощи на колледж. Отсутствие финансовой поддержки может сделать высшее образование недостижимой мечтой для некоторых студентов.

По данным недавнего исследования, проведенного Бюро правительственного учета (GAO), к 25 августа количество поданных заявлений FAFSA уменьшилось на 3%, что составляет 432 000 weniger submissions. Это снижение было наиболее существенным среди семей с доходами между $30 001 и $48 000, а также среди лиц, зарабатывающих $30 000 или меньше.

GAO представил свои первоначальные выводы на слушании в подкомитете Палаты представителей по образованию и трудоустройству во вторник. tanto Democrats как Republicans критиковали работу Министерства образования в отношении нового выпуска FAFSA.

Представитель Берджесс Оуэнс, республиканец из Юты и председатель подкомитета по высшему образованию и развитию рабочей силы, выразил обеспокоенность, назвав это "неприемлемым" и заявив, что администрация Байдена-Харриса оставила многих студентов и семей в неведении.

Представитель Фредерика Уилсон, демократ из Флориды и старший член подкомитета, согласилась, что запуск обновленного FAFSA был сорван ошибками Министерства образования.

Министерство образования опубликовало свой собственный анализ, показавший, что к 20 сентября количество поданных заявлений FAFSA снизилось всего на 2% по сравнению с предыдущим годом. Однако они признали, что заявители из низкообеспеченных семей все еще отстают.

Несмотря на это, студенты все еще могут подать заявление на получение финансовой помощи на текущий академический год, хотя, скорее всего, они уже приняли решение об обучении к тому времени.

GAO обнаружил, что у студентов было примерно на 100 дней меньше для завершения FAFSA в этом году. Кроме того, около 75% звонков в службу поддержки Министерства образования остались без ответа в течение первых пяти месяцев запуска из-за нехватки персонала.

Обновление FAFSA было предписано Конгрессом к 2024 году и направлено на упрощение процесса подачи заявки. Однако запуск был омрачен задержками, техническими проблемами и административными ошибками, в результате чего форма стала доступна на три месяца позже обычной даты 1 октября.

Многие студенты не получили письма с информацией о финансовой помощи к 1 мая, что является традиционным сроком, когда колледжи требуют от студентов принять решение о зачислении на осень. В то время количество поданных заявлений FAFSA среди выпускников школ снизилось на 29% по сравнению с предыдущим классом на том же этапе прошлого года по данным Национальной сети достижения колледжа.

Теперь, для первичных заявителей, в том числе тех, кто окончил весной, количество поданных заявлений снизилось примерно на 8,5%. В ответ Министерство образования приняло решение выпустить FAFSA 2025-2026 в несколько этапов, позволяя только ограниченному числу студентов и семей получить доступ к нему на традиционную дату запуска 1 октября в целях тестирования, а форма станет доступна для всех 1 декабря.

Политика, окружающая выпуск формы FAFSA, привела к критике tanto Democrats как Republicans. Из-за технических проблем и задержек форма стала доступна на три месяца позже обычного, что повлияло на сроки для студентов, чтобы получить финансовую помощь для высшего образования.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пострадавшее жилье в Ливане после атаки на лидера ракетного командования Хезболлы
Политика

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы".

В недавнем событии израильские силы, как сообщается, уничтожили еще одного высокопоставленного лидера "Хезболлы". Хизбалла признала гибель одного из своих старших офицеров от рук израильских истребителей в Бейруте. Его назвали "шахидом", отправляющимся в Иерусалим, используя стандартную терминологию для павших бойцов. Ранее израильская армия объявила о смерти этого

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Главу партии ХДС в Тюрингии, Войгта, считают будущим министром-президентом в Эрфурте, но его...
Политика

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать.

Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать. В четверг, ландтаг Тюрингии проведет первое заседание для конституционной сессии. Возможный спор может возникнуть, которого хочет избежать председатель ХДС в земле Марио Войт, как он заявил в понедельник вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц". После выборов 1 сентября альянс "Альтернатива

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
К 2024 году в дизайне автомобилей, судя по всему, будут модны гладкие экстерьеры и светящиеся...
Авто

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series готовится вернуться на рынок после пятилетнего отсутствия. Является ли этот новый модельный ряд шагом вперед? Когда пять лет назад дебютировал первый переднеприводной BMW 1 Series (первым переднеприводным BMW был 2 Series Active Tourer в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сгорбленные плечи могут спровоцировать неприятное напряжение в верхней части спины.
Главные темы

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена. В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно