У студентов с меньшим достатком наблюдается снижение количества заявок на получение финансовой помощи в колледжах после неправильного запуска FAFSA.

Заполнение формы является критически важным для получения доступа к федеральным грантам Пелл, студенческим займам и другой финансовой помощи на колледж. Отсутствие финансовой поддержки может сделать высшее образование недостижимой мечтой для некоторых студентов.

По данным недавнего исследования, проведенного Бюро правительственного учета (GAO), к 25 августа количество поданных заявлений FAFSA уменьшилось на 3%, что составляет 432 000 weniger submissions. Это снижение было наиболее существенным среди семей с доходами между $30 001 и $48 000, а также среди лиц, зарабатывающих $30 000 или меньше.

GAO представил свои первоначальные выводы на слушании в подкомитете Палаты представителей по образованию и трудоустройству во вторник. tanto Democrats как Republicans критиковали работу Министерства образования в отношении нового выпуска FAFSA.

Представитель Берджесс Оуэнс, республиканец из Юты и председатель подкомитета по высшему образованию и развитию рабочей силы, выразил обеспокоенность, назвав это "неприемлемым" и заявив, что администрация Байдена-Харриса оставила многих студентов и семей в неведении.

Представитель Фредерика Уилсон, демократ из Флориды и старший член подкомитета, согласилась, что запуск обновленного FAFSA был сорван ошибками Министерства образования.

Министерство образования опубликовало свой собственный анализ, показавший, что к 20 сентября количество поданных заявлений FAFSA снизилось всего на 2% по сравнению с предыдущим годом. Однако они признали, что заявители из низкообеспеченных семей все еще отстают.

Несмотря на это, студенты все еще могут подать заявление на получение финансовой помощи на текущий академический год, хотя, скорее всего, они уже приняли решение об обучении к тому времени.

GAO обнаружил, что у студентов было примерно на 100 дней меньше для завершения FAFSA в этом году. Кроме того, около 75% звонков в службу поддержки Министерства образования остались без ответа в течение первых пяти месяцев запуска из-за нехватки персонала.

Обновление FAFSA было предписано Конгрессом к 2024 году и направлено на упрощение процесса подачи заявки. Однако запуск был омрачен задержками, техническими проблемами и административными ошибками, в результате чего форма стала доступна на три месяца позже обычной даты 1 октября.

Многие студенты не получили письма с информацией о финансовой помощи к 1 мая, что является традиционным сроком, когда колледжи требуют от студентов принять решение о зачислении на осень. В то время количество поданных заявлений FAFSA среди выпускников школ снизилось на 29% по сравнению с предыдущим классом на том же этапе прошлого года по данным Национальной сети достижения колледжа.

Теперь, для первичных заявителей, в том числе тех, кто окончил весной, количество поданных заявлений снизилось примерно на 8,5%. В ответ Министерство образования приняло решение выпустить FAFSA 2025-2026 в несколько этапов, позволяя только ограниченному числу студентов и семей получить доступ к нему на традиционную дату запуска 1 октября в целях тестирования, а форма станет доступна для всех 1 декабря.

Политика, окружающая выпуск формы FAFSA, привела к критике tanto Democrats как Republicans. Из-за технических проблем и задержек форма стала доступна на три месяца позже обычного, что повлияло на сроки для студентов, чтобы получить финансовую помощь для высшего образования.

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