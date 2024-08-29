У плодовых мух нарушение суждения вследствие любви

В ходе ухаживаний самок фруктовых мух, как было выявлено в исследовании, опубликованном в "Nature", самцы этих мух игнорируют окружающий мир, не обращая внимания на потенциальные угрозы, такие как хищники, под воздействием определенного нейротрансмиттера.

Выражение "любовь слепа" может обрести более конкретное значение в случае с фруктовыми мухами, согласно этому исследованию, возглавляемому Университетом Бирмингема, с участием исследователей из Свободного университета Берлина и Медицинского университета имени Шарите.

Используя специализированную микроскопическую технику, исследовательская группа изучила, какие нейроны мозга активны во время ухаживаний у фруктовых мух (Drosophila). Затем они симулировали угрозу с помощью света и тени, имитируя присутствие хищника.

Сначала эта искусственная угроза активировала определенные зрительные нейроны, связанные с нейронами, контролируемыми нейротрансмиттером серотонином. В результате мухи прекращали ухаживания и убегали. По мере прогресса ухаживаний уровень нейротрансмиттера дофамина повышался, что приводило к деактивации важных сенсорных путей и снижению реакции мух на угрозы, позволяя им сосредоточиться на спаривании, объясняет нейробиолог Лорай Казаль-Дебат.

Игнорирование опасностей из-за гормона счастья

В сущности, на поздних стадиях ухаживаний или спаривания фруктовые мухи игнорируют потенциальные опасности и принимают риски под воздействием нейротрансмиттера дофамина. Исследовательская группа продемонстрировала сложный процесс принятия решений, происходящий в мозгу мухи при взвешивании шансов и рисков, процесс, подобный нашим ежедневным решениям, как отмечает ведущий исследователь Каролина Резавал.

Фруктовые мухи принимают решение между ухаживаниями и бегством от потенциальных угроз. "Дофамин играет ключевую роль в этом процессе принятия решений, но уровни дофамина зависят от близости цели", - объясняет Резавал. Сигналинг дофамина влияет на восприятие в зависимости от близости цели, позволяя приоритизировать конкурирующие поведения, как указано в исследовании.

Люди демонстрируют подобную мотивацию, добавляет Лиза Шёненманн из Свободного университета Берлина: "Подумайте о восхождении на гору, и вы почти на вершине. Если погода ухудшится и условия станут опасными, вы можете проигнорировать опасность из-за своего желания достичь цели".

Даже у фруктовых мух преследование желанной награды - в данном случае самки мухи - приводит к игнорированию опасности. Исследование показало, что уровни дофамина повышаются по мере прогресса ухаживаний и действуют как сенсорный фильтр, отфильтровывая отвлекающие факторы и позволяя животному сосредоточиться на предстоящей задаче по мере приближения к цели, подводит итог Резавал: "Мы с нетерпением ждем возможности исследовать, является ли этот механизм принятия решений универсальным признаком, присутствующим не только у фруктовых мух, но и у млекопитающих, в том числе и у людей".

Другие животные, такие как люди, также могут игнорировать потенциальные опасности под воздействием гормона счастья дофамина, как свидетельствует исследование на фруктовых мухах. По мере приближения желанной награды сигналинг дофамина влияет на восприятие и позволяет приоритизировать конкурирующие поведения, что потенциально может привести к игнорированию опасности.

Во время ухаживаний фруктовые мухи и, возможно, другие животные игнорируют потенциальные опасности под воздействием дофамина, отфильтровывая отвлекающие факторы, чтобы сконцентрироваться на предстоящей задаче по мере приближения к цели. Этот механизм принятия решений, влияемый дофамином, может быть универсальным признаком, присутствующим не только у фруктовых мух, но и у млекопитающих, в том числе и у людей.

Читайте также: