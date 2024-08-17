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Федеральные земли ГерманииНовости" Уорцбургские кикерсы "

"У нас есть большой потенциал для успеха"

Вердеру нужен легкий прогресс, чтобы выбить ТСГ 1899 Хоффенхайм из кубка DFB. Игра нижезначущих футболистов Франконской области внушает оптимизм.

 and  Grigoriy Williams
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- "У нас есть большой потенциал для успеха"

На коленях своего чемпиона утешаемые безнадежные Вирцбургские Кicker получали от преданных болельщиков множество слов поддержки. "Поднимитесь духом," - повторяли фанаты своих футбольных героев. Как и полвека назад, Вирцбургские Кicker вновь не смогли пройти в DFB-Покал против элитной команды ТСГ 1899 Хоффенхайм, на этот раз в захватывающей серии пенальти, и выбыли из турнира уже в первом раунде.

"Мы могли бы добиться чего-то существенного. Но если бы мы смогли нанести решающий удар в матче такого уровня и действительно прорваться, это было бы фантастически," - сказал тренер Маркус Зшише после поражения своей четвертой лиги команды со счетом 3:5 в серии пенальти против участника Лиги Европы. "Если мы будем подходить к каждой игре в сезоне с таким же упорством, нас будет трудно обыграть."

Отключение электроэнергии и автогол

Игроки Хоффенхайма почувствовали дрожь. Замены голкипера Лукаса Филиппа привели к отключению электроэнергии, что позволило Эннесу Кючу из Вирцбурга выйти вперед перед 9511 зрителями уже на 11-й минуте. Автогол Эбрахима Фарахнака (18-я минута) вернул Крайхгауэров в игру. Морitz Ханеманн из Вирцбурга (100-я минута) вернул лидерство, но Мариус Бюлтер (107-я минута) сравнял счет.

"Мы унесем с собой много уверенности, потому что видно, на что мы способны," - прокомментировал Ханеманн после впечатляющей игры региональной лиги, которая в настоящее время занимает восьмое место в турнирной таблице. "Если каждый даст максимум, мы сможем достичь великих вещей."

Капитан ошибается

Вирцбургская команда начала матч против Хоффенхайма с решительностью и уверенностью. Но только в серии пенальти - после дополнительного времени счет был 2:2 - голкипер Хоффенхайма Филипп отразил удар капитана Доминика Мейзеля и разрушил мечты о кубке.

Тем не менее, Вирцбургские Кicker получили поддержку от своих болельщиков. "Они правы, нам нужно держать голову высоко и двигаться вперед," - сказал Ханеманн после незабываемой ночи. "Но сейчас это трудно."

Несмотря на поражение в серии пенальти против ТСГ 1899 Хоффенхайм, Вирцбургские Кicker получили поддержку от своих преданных болельщиков, призывающих их держать голову высоко и продолжать борьбу. В том же турнире пять лет назад Вирцбургские Кicker, представляемые своей командой "Вирцбургские Кicker", также выбыли против элитной команды.

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