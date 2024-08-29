У молодых европейцев, которые только начинают развиваться, наблюдается снижение тенденции использования презервативов перед половой жизнью.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди молодого поколения в Европе наблюдается снижение доли использования презервативов перед половым актом. По данным за период с 2014 по 2022 год, число половозрелых подростков, использующих презервативы, значительно сократилось, в то время как уровень незащищенного секса беспокоит экспертов, как указано в недавнем отчете Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене. Эта ситуация делает молодых людей уязвимыми для заболеваний, передающихся половым путем, и незапланированных беременностей, предупреждает организация.

Отчет является частью более широкого исследования здоровья, в котором приняли участие 15-летние подростки из 42 стран/регионов Европы, Центральной Азии и Канады, опрошенные каждые четыре года с 2014 по 2022 год о своем сексуальном здоровье. Одно из открытий показало, что значительное число половозрелых участников сообщили о незащищенном сексе. Более того, процент boys, использовавших презерватив во время последнего полового акта, упал с 70% в 2014 году до 61% в 2022 году, и с 63% до 57% среди girls. Почти треть (30%) не использовала никаких средств защиты, таких как презервативы или противозачаточные таблетки, во время последнего полового акта.

Европейский Союз является одним из регионов, охваченных всеобъемлющим исследованием здоровья, проведенным Всемирной организацией здравоохранения. Снижение доли использования презервативов среди молодежи в Европе, как указано в отчете ВОЗ, может потенциально увеличить риск заболеваний, передающихся половым путем, и незапланированных беременностей в этой возрастной группе, согласно организации.

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