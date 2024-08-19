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У Мбаппе впервые в истории лиги заметно снизился вес.

Разочарован в Мальорке

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
На этот раз Килиан Мбаппе не смог принести победу своей команде.
На этот раз Килиан Мбаппе не смог принести победу своей команде.

У Мбаппе впервые в истории лиги заметно снизился вес.

Вокруг футболиста Киллиана Мбаппе разгорелся substantial buzz, но он столкнулся с проблемой в матче-открытии чемпионата: французский талант РеалаMadrid довольствовался ничьей против своей новой команды, Мальорки.

Хайп вокруг Киллиана Мбаппе, нового суперзвезды РеалаMadrid, несколько поутих в начале испанского футбольного сезона. В своем первом матче за клуб, гордящийся победами в Лиге чемпионов, Мбаппе, бывший победитель Кубка мира FIFA, смог заработать лишь ничью 1-1 (1-0) против Мальорки, своей новой команды.

В отличие от своей игры в финале Суперкубка Европы против победителей Лиги Европы, Аталанты Бергамо в Варшаве (2-0), Мбаппе не смог забить гол в своем дебюте за Мадрид. Единственный гол его команды забил Родриго на 13-й минуте, но Мальорка сравняла счет во втором тайме, благодаря голу Ведата Муриqi.

Ситуация усугубилась, когда Мбаппе's соотечественнику Ферланду Менди была показана красная карточка за серьезное нарушение правил в компенсированное время, вынудив Мадрид доигрывать матч в меньшинстве.

В то время как Мбаппе испытывал трудности, Ганси Флик праздновал триумфальный дебют в качестве тренера заклятых врагов РеалаMadrid, ФК Барселоны, в испанской премьер-лиге в прошлую субботу. Бывший национальный тренер одержал победу в своем дебютном матче чемпионата, обыграв Валенсию CF 2-1.

Несмотря на свою впечатляющую игру в финале Суперкубка Европы, новый подписание РеалаMadrid, Киллиан Мбаппе, чемпион Реала, потерпел неудачу в своем первом матче в Ла Лиге, довольствуясь ничьей против Мальорки. Несмотря на ранний гол Родриго, Мбаппе's Реал не смог одержать победу в настоящем чемпионате.

После ничьи Мбаппе заклятые враги Реала, Барселона, под руководством нового тренера Ганси Флика, одержали настоящую победу над Валенсией CF в своем первом матче чемпионата сезона.

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