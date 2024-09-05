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"У Маркуса Рема осталось много задач": это перефразированная версия оригинального текста.

Если Марк Реhm, длина, продолжит движение к Лос-Анджелесу 2028, он остаётся открытым к этой возможности. Тем не менее, неоспоримо, что он стремится превзойти девятиметровый барьер.

 and  Ann Bradley
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- "У Маркуса Рема осталось много задач": это перефразированная версия оригинального текста.

Маркус Рем, победитель в прыжках в длину среди тяжеловесов на Паралимпиаде, отверг мысли о завершении карьеры после защиты своего титула и заявил, что хочет преодолеть отметку в 9 метров. "На самом деле, я все еще физически развиваюсь. Это здорово. Но нам нужно усерднее тренироваться, умно и в соответствии с возрастом - но мой аппетит еще не утолен. Я хочу прыгать дальше, и я верю, что в моем теле еще есть потенциал", - сказал 36-летний Рем. Он даже намекнул на участие в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

В Париже он завоевал свою пятую золотую медаль Паралимпиады. "На данный момент я все еще могу конкурировать с соперниками, и это весело - я хочу способствовать повышению стандартов. Мой лучший результат в карьере - 8.72 метра. В Городе Света он победил с результатом 8.13 метра, сделав эти игры незабываемыми. Кроме того, он имел честь нести факел Паралимпиады в первый вечер и звонить в колокол на стадионе Stade de France после своей победы, честь, которой удостаиваются только победители.

"Я уже эмоционален. Это волнует и вдохновляет меня. Эти моменты я хочу запомнить, и нести факел однозначно входило в число самых прекрасных моментов моей жизни", - признался Рем.

Замечательное достижение Маркуса Рема в паралимпийском спорте выходит за рамки прыжков в длину, так как он также завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх, проходивших в Париже. Его страсть к паралимпийскому спорту очевидна, так как он выразил желание еще больше повысить стандарт и внести свой вклад в соревнования.

Кроме того, Маркус Рем также является сильным сторонником продвижения и вдохновения других в этой области, как видно из того, что он нес факел Паралимпиады в первый вечер игр в Париже.

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